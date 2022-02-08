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NBA／杜蘭特留人 76人難挖角哈登

體育新聞組／綜合報導
76人對哈登有可能只是一廂情願嗎？籃網隊主帥透露哈登想留在布魯克林。（美聯社）
76人對哈登有可能只是一廂情願嗎？籃網隊主帥透露哈登想留在布魯克林。（美聯社）

NBA季中交易大限將至，籃網對交易三巨頭之一的哈登（James Harden）持開放態度，不過籃網隊主帥奈許（Steve Nash）出面否認球隊交易哈登的可能性，加上杜蘭特（Kevin Durant）表態希望他留下，積極尋求哈登加入的76人恐怕很難在這次交易大限前如願了。

少了杜蘭特的籃網目前正處於一波八連敗的低潮，這使得籃網的戰績一路從東區前段班跌至第七。而籃網三巨頭組成後3人接連飽受傷勢或新冠肺炎疫情困擾，不僅合體場次少，成績也不如預期，也讓外界開始猜測3人中是否有人會在季中交易截止前離隊。

「The Athletic」記者查拉尼亞（Shams Charania）日前指出，76人正在與籃網商討交易西蒙斯（Ben Simmons），而且籃網也對交易哈登持開放態度，甚至還有外媒報導，哈登對自己在籃網的定位感到沮喪。

「ESPN」權威記者「沃神」沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）則提及，杜蘭特在這次交易截止日前雖然未向管理階層「點餐」，將選擇權完全交給制服組，不過沃神寫道：「杜蘭特確信待他從膝傷康復後，管理階層會為他打造出一支能奪冠的球隊。」他解讀，杜蘭特和哈登一起打球的意願已經很明顯，籃網隊高層會遵從他的想法而不在今年交易大限前換走哈登。

另外，媒體也報導哈登想繼續留在布魯克林，奈許說：「從去年夏天以來，哈登的立場一直都沒有變，他不斷重申自己想要留在這裡，我們也希望他留在布魯克林，這是我們最好的贏球機會，從我們談話內容來看，這一點沒有任何改變。」

消息人士透露，76人手上握有小柯瑞（Seth Curry）、馬克西（Tyrese Maxey）和賽布爾（Matisse Thybulle）等交易籌碼，可增加交易的可能性，但查拉尼亞也說到，對於這樁交易案，籃網其實並不著急。

布魯克林 柯瑞 疫情

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