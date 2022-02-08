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NBA／先發5虎得分破百 暴龍捕蜂6連勝

體育新聞組／綜合報導
席亞康（右）狀態絕佳，拿下24分11籃板8助攻。（美聯社）
席亞康（右）狀態絕佳，拿下24分11籃板8助攻。（美聯社）

暴龍先發5人組再度展現強勢戰力，4人得分超過20分，聯手包辦103分，並挾著第四節一波猛攻擊潰黃蜂防線，在客場以116：101拿下6連勝。

拿下上周東區最佳球員的席亞康（Pascal Siakam）延續絕佳狀態，16投10中拿下24分11籃板8助攻；崔蘭特（Gary Trent Jr.）補上24分，范弗利特（Fred VanVleet）20分5籃板5助攻，阿努諾比（OG Anunoby）20分9籃板3抄截。巴恩斯（Scottie Barnes）也有15分8籃板的進帳。

暴龍上半場就以強勢火力取得56：41領先優勢，儘管黃蜂第三節靠洛齊爾（Terry Rozier）獨拿13分，將差距縮小到5分差；不過阿努諾比第四節拿到10分，巴恩斯和席亞康也合力貢獻14分，暴龍又將領先分數擴大到16分。

黃蜂大半時間主要只用了7人應戰，布里吉斯（Miles Bridges）得到25分6籃板5助攻3抄截2阻攻，洛齊爾20分6助攻5籃板，烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）17分，華盛頓（P.J. Washington）15分9籃板；遞補進入全明星賽的小鮑爾（LaMelo Ball）則有15分9助攻4籃板4抄截的表現，但也發生7次失誤。

黃蜂近期苦吞5連敗，排名跌到東區第9，至於暴龍則是排在第6。

鮑爾

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