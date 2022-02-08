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NBA／熱火7人得分上雙 痛宰巫師迎3連勝

體育新聞組／綜合報導
阿德巴約（左）拿下熱火最高的21分。（歐新社）
阿德巴約（左）拿下熱火最高的21分。（歐新社）

重登東區龍頭的熱火挾著7人得分雙位數的均衡火力，在客場以121：100大勝巫師，順利贏得3連勝。

阿德巴約（Bam Adebayo）11投7中貢獻21分7籃板4助攻，巴特勒（Jimmy Butler）19分4助攻3籃板，羅瑞（Kyle Lowry）11分5助攻4籃板，羅賓森（Duncan Robinson）12分。

替補的文森（Gabe Vincent）得到16分8助攻4籃板，馬丁（Caleb Martin）15分，戴德蒙（Dewayne Dedmon）11分。

熱火前三節打完已經拉開21分差，替第四節在替補球員的強勢發揮下，一度領先達35分，也讓比賽早早進入垃圾時間。雙方比分差距表現在三分球上，熱火全場32投18中，而巫師僅31投7中，光是外線就有33分的巨大落差。

巫師陣中以替補的基斯佩特（Corey Kispert）20分為最高，哈勒戴（Aaron Holiday）14分4籃板4助攻3抄截，哈瑞爾（Montrezl Harrell）13分，庫茲瑪（Kyle Kuzma）12分。

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