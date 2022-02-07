NBA／16天8連敗 籃網從東區龍頭跌到老7

少了杜蘭特和哈登，光厄文一人也救不了籃網。（路透）

金塊主場迎戰近況甚差的籃網，約柯奇（Nikola Jokic）只上場不到30分鐘就以15投12中的高效率攻下27分12籃板10助攻2抄截，完成本季第14次大三元，生涯累積71次，帶領球隊以124：104大勝籃網，結束3連敗。

籃網在杜蘭特（Kevin Durant）倒下後全隊彷彿失去靈魂，加上哈登（James Harden）和厄文 （Kyrie Irving）也是打打停停的狀態，16天之前，籃網還以29勝16敗排在東部第1，但這波8連敗，讓他們一口氣跌到東區第7。

上半場比賽金塊僅領先1分，但第三節約柯奇單節拿下9分8籃板，搭配葛登（Aaron Gordon）的9分，再加上迫使對手命中率壓低至28.6%，金塊打出31：16的比分差，一舉拉開差距。「我們在下半場加強了防守，讓他們更難以出手。」

巴頓（Will Barton）拿到21分6籃板4助攻，葛登17分9籃板7助攻；莫里斯（Monte Morris）12分8助攻5籃板，格林（Jeff Green）12分，富比士（Bryn Forbes）11分3籃板3助攻。

哈登因腿筋傷勢缺席，厄文雖拿下27分11助攻5籃板3阻攻，但26投僅10中；湯瑪斯（Cameron Thomas）20分，葛里芬（Blake Griffin）19分，米爾斯（Patty Mills）14分。