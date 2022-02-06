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NBA／莫蘭特3節飆33分 率灰熊轟135分 拆穿魔術

體育新聞組／綜合報導
莫蘭特(右)攻勢猛烈，只打3節就飆進33分。(路透)
莫蘭特(右)攻勢猛烈，只打3節就飆進33分。(路透)

賽前一度有傳出上場與否有懸念，莫蘭特（Ja Morant）6日不但順利披掛上陣，還只打3節就飆進33分，灰熊也以135比115大破魔術，其中單場135分也是球隊近2個月來新高數字。

影音來源：YouTube

灰熊本場徹底宰制比賽，領先最多達到31分不打緊，禁區得分更是驚人的68分，此外還猛抓62籃板，魔術幾乎毫無還手餘地。莫蘭特外，亞當斯（Steven Adams）也繳12分、11籃板與8助攻準大三元。

而另一位內線長人傑克森（Jaren Jackson Jr.）添21分，梅爾頓（De'Anthony Melton）則有16分、10籃板的雙十演出；魔術部份，以安東尼（Cole Anthony）獲22分為佳。

此外，前場敗在最後送給對手致勝兩罰機會，黃蜂6日面對完全體熱火還是守不下主場，巴特勒（Jimmy Butler）以投13中10高效率，砍下27分率隊以104比86捕蜂。

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黃蜂此役第2節一度克服雙位數落後反超，但第3節卻是陷入進攻大當機竟只拿8分，特別是三分線外10投全落空，狀況慘烈。熱火棒打落水狗，頻頻得分下，讓勝負就此底定。

個人表現上，熱火除巴特勒外，阿德巴約（Bam Adebayo）獲20分、12籃板，板凳暴徒赫洛（Tyler Herro）也獲19分；至於苦吞4連敗的黃蜂，洛齊爾（Terry Rozier）得16分已是最高。

莫蘭特(左)攻勢猛烈，只打3節就飆進33分。(路透)
莫蘭特(左)攻勢猛烈，只打3節就飆進33分。(路透)

YouTube 亞當斯

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