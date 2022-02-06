NBA／詹皇復出加班繳大三元 湖人及時回神挫尼克甩低潮

膝蓋腫脹問題連續缺賽5戰，詹姆斯5日驚喜回歸。（美聯社）

膝蓋腫脹問題連續缺賽5戰，詹姆斯（LeBron James）5日驚喜回歸，新春開工的他首戰就被迫加班，幸好克服21分落後的湖人 延長沒有重蹈末節最後覆轍，這次順利守住領先，以122：115戰勝尼克擺脫近5戰4敗低潮。

湖人首節慘遭震撼教育 ，被尼克以快7成命中率一舉甩開，只是後者三分外線手感上下半場宛如天壤之別，給了紫金軍團反攻良機。但眼看比賽倒數2分22秒，湖人握有9分領先，大逆轉局勢卻瞬間遭翻盤。

趁對手連3罰落空，巴瑞特 （RJ Barrett）連拿5分，包括最後果決三分出手逼進延長。可惜尼克下半場疲軟進攻，到了延長不再有末節後段驚奇，亞瑞查（Trevor Ariza）最後接獲詹姆斯助攻，要命三分打垮對手。

數據上，詹姆斯與蒙克（Malik Monk）都各攻29分，前者更外帶13籃板與10助攻，貢獻大三元，戴維斯（Anthony Davis）獲28分、17籃板、4阻攻與3抄截，攻守俱佳，但衛斯特布魯克（Russell Westbrook）投10中1，延長還慘遭棄用；尼克以巴瑞特36分為佳，藍道（Julius Randle）另繳32分、16籃板。