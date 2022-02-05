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NBA／全明星賽名單出爐 墨瑞、小鮑爾成遺珠

體育新聞組／綜合報導
小鮑爾成為全明星賽名單的遺珠之憾。（美聯社）
小鮑爾成為全明星賽名單的遺珠之憾。（美聯社）

NBA官方公布2022年克里夫蘭全明星賽完整入選名單，勇士格林（Draymond Green）、柯瑞（Stephen Curry）與維金斯（Andrew Wiggins）入選3人為30隊最多；首度入選者包括：灰熊莫蘭特（Ja Morant）、勇士維金斯（Andrew Wiggins）、暴龍范弗利特（Fred VanVleet）與騎士葛蘭德（Darius Garland）。

東區其他全明星賽替補還有：熱火前鋒巴特勒（Jimmy Butler）、籃網後衛哈登（James Harden）、公牛後衛拉文（Zach LaVine）、公鹿前鋒米道頓（Khris Middleton）、塞爾蒂克前鋒泰托姆（Jayson Tatum）。

至於西區全明星賽替補則有：太陽後衛布克（Devin Booker）、獨行俠後衛唐西奇（Luka Doncic）、爵士中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）、勇士前鋒格林（Draymond Green）、爵士後衛米契爾（Donovan Mitchell）、太陽後衛保羅（Chris Paul）與灰狼長人唐斯（Karl-Anthony Towns）。

名單公布當然幾家歡樂幾家愁，立刻有球迷替自己支持球星成遺珠而抱屈，媒體也整理最可惜未獲選者，馬刺墨瑞（Dejounte Murray）、黃蜂小鮑爾（LaMelo Ball）都名列其中，湖人戴維斯（Anthony Davis）也是之一。

此外沙波尼斯（Domantas Sabonis）、哈勒戴（Jrue Holiday）與艾倫（Jarrett Allen）也都有各自支持者。而由於勇士格林與籃網杜蘭特（Kevin Durant）因傷都會缺席全明星賽，屆時也會在東西區各空出1個名額需要遞補。

勇士柯瑞（右二）與維金斯（右）。（歐新社）
勇士柯瑞（右二）與維金斯（右）。（歐新社）

勇士 柯瑞 鮑爾

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