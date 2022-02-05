NBA／艾倫繳雙20 騎士1分氣走黃蜂

勒夫罰進關鍵兩罰。（美聯社）

生涯首度入選全明星賽的葛蘭德（Darius Garland）持續缺賽，4日靠也被視為有望以地主身份入選的艾倫（Jarrett Allen）坐鎮禁區繳雙20，且老將勒夫（Kevin Love）把握致勝2罰，騎士終場就以102：101驚險翻盤黃蜂。

騎士此役後場戰力仍告急，古德溫（Brandon Goodwin）與朗多（Rajon Rondo）硬撐下，表現只能算勉強及格。但有艾倫跟勒夫內線優勢，加上黃蜂第2、3節命中率低迷，下半場開始還是暫居上風，但沒料到對手末節發動猛烈反撲。

儘管小鮑爾 （LaMelo Ball）在場下，黃蜂後段外線火力爆發，最後連3記三分彈逆轉戰局，但騎士掌握制空權，艾倫先補籃得手，最後落後1分下，勒夫也靠爭搶進攻籃板，拯救古德溫離譜偏差出手，獲得2罰後也穩穩把握，氣走黃蜂。

數據上，艾倫得到29分、22籃板為騎士最佳，勒夫替補出發也繳出25分、9籃板，古德溫貢獻12分、9助攻；黃蜂方面，洛齊爾（Terry Rozier）獲24分，烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）添21分，前場飆生涯新高的小鮑爾則收15分。