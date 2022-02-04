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NBA／楊恩歸隊飆43分 老鷹三分雨「射日」斷對手11連勝

記者陳元廷／綜合報導
楊恩（右）回歸個人砍下43分，更帶動全隊凶猛三分砲火。（Getty Images）
楊恩（右）回歸個人砍下43分，更帶動全隊凶猛三分砲火。（Getty Images）

戰績持續在聯盟獨走且帶著11連勝旺盛氣勢，太陽今天（4號）作客老鷹踢到鐵板，後者前場因少楊恩（Trae Young）導致7連勝被斷，此役楊恩回歸不但個人砍下43分，更帶動全隊兇猛三分砲火，終場就以124：115射下太陽。

老鷹此役上半場三分線外就手感發燙，20投11中，命中率突破5成，不過龍頭太陽也不是省油的燈，雖然外線找不到準星，但仍跟得上對手進攻腳步，只是雙方三分手感巨大差距下半場逐漸反應在戰局上。

先是楊恩第3節火力全開，獨攬18分開始拉開比數，太陽決勝節手感也不見復甦，三分球僅7投1中，反觀老鷹不但有三分及時雨，柯林斯（John Collins）幾波籃下強攻也收到效果，讓太陽苦苦追趕成空。

數據上，老鷹全隊三分41投20中是致勝關鍵，楊恩43分外以赫爾特（Kevin Huerter）與柯林斯各攻19分為佳，後者還另摘10籃板繳雙十；太陽部份，布克（Devin Booker）獲32分居首，布里吉斯（Mikal Bridges）收24分，保羅（Chris Paul）則貢獻18分、12助攻。

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