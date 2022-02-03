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NBA／西蒙斯累積罰款恐破3千萬 已向女友求婚

記者陳元廷／綜合外電報導
Getty Images
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NBA季中交易大限再過1周左右時間就將來到，76人與西蒙斯（Ben Simmons）間似乎仍看不到解開僵局的曙光。儘管先前曾有外媒稱球團已對西蒙斯停止罰款，但《ESPN》記者薛爾本（Ramona Shelburne）最新報導稱這並非事實。

1月中旬，《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）曾提到，76人不再對西蒙斯罰款，但薛爾本近日報導仍聲稱，西蒙斯至今已經被罰款接近1900萬美元，若76人季中期限前未交易他，他也堅持不回歸，恐再損失1200萬。

超過3000萬損失對西蒙斯而言也是非常大數字，因為他從2016年加入NBA至今，薪水總收入也不過6000萬左右。薛爾本報導也引述號稱是西蒙斯身邊消息人士說法，強調他並不在乎這樣龐大損失，而這也顯示其一心求去的堅決態度。

此外值得一提是，《ESPN》報導透露西蒙斯逢喜事，那就是他去年夏天曾現身溫布頓網球公開賽，當時身邊女伴是英國主持人雅瑪（Maya Jama），兩人交往消息登上版面。英國八卦小報年初曾揭露，西蒙斯已向雅瑪求婚，《ESPN》如今也證實此事。

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