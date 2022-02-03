我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

研究：新冠病毒確診者 感染兩天後就有傳染力

CNN閃辭緋聞 女主角與葛謨兄弟都有「關係」

NBA／1月東區最佳球員 安比德場均34分連莊

體育新聞組／綜合報導
七六人球星安比德連莊東區最佳球員。(Getty Images)
七六人球星安比德連莊東區最佳球員。(Getty Images)

NBA官方2日發表1月東西區最佳球員、最佳教練以及最佳菜鳥得主，其中七六人球星安比德（Joel Embiid）、太陽總教練威廉斯（Monty Williams）還有雷霆菜鳥吉迪（Josh Giddey）都順利連莊，後者更連3個月勝出。

安比德以場均34分、10.8籃板與5.1助攻，率七六人在1月打出12勝、3敗成績，獲東區最佳球員；而西區則是金塊中鋒約柯奇（Nikola Jokic）獲此殊榮，他場均數據為26.6分、13.3籃板與9助攻，球隊在1月時戰績為11勝、5敗。

最佳教練方面，東區是騎士總教練比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）受肯定，他率隊打出11勝、4敗成績，躍居本季最大驚奇；西區則由威廉斯督軍太陽繳13勝、1敗獲選，戰績目前更穩居聯盟龍頭。

最後是菜鳥部分，東區連3個月換人得獎，繼騎士莫布里（Evan Mobley）、魔術華格納（Franz Wagner）後，這次變成活塞狀元郎康寧漢（Cade Cunningham）雀屏中選，他場均17.3分、5.6助攻與4.2籃板；西區則是吉迪3連霸，個人數據為13.3分、8.6籃板與6.1助攻。

托平將二度參加NBA灌籃大賽。（路透）
托平將二度參加NBA灌籃大賽。（路透）

此外，The Athletic記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，2022年NBA灌籃大賽的參賽者已經確定，分別是：休士頓火箭隊新秀後衛格林（Jalen Green）、紐約尼克隊長人前鋒托平（Obi Toppin）、金州勇士隊前鋒托斯卡諾安德森（Juan Toscano-Anderson）和奧蘭多魔術隊後衛安東尼（Cole Anthony）。

灌籃大賽將於2月19日（周六）在克利夫蘭全明星周末期間舉行。

在參賽的4名球員中，托平是唯一有過灌籃大賽經驗的球員，於上個賽季參加競賽，在最後一輪輸給波特蘭拓荒者隊後衛西蒙斯（Anfernee Simons），但今年西蒙斯顯然決定不再連莊。

值得注意的是，所有參賽者本賽季的灌籃總次數均未排在NBA前10名。目前居首的是猶他爵士隊中鋒戈貝爾（Rudy Gobert），本賽季至今總共完成147次灌籃；托平以66次排名全聯盟第16位；格林有26次，而托斯卡諾安德森有20次；安東尼本賽季只有9次，但這並不意味著他沒有實力。

NBA 威廉 勇士

上一則

足球／中國首次輸越南 無緣卡達世界杯 歸化政策大失敗

下一則

冬奧／美俄大戰話題十足 1980年曲棍球賽最精采

延伸閱讀

NBA／詹姆斯膝痛沒上場 安比德領軍輕取湖人

NBA／詹姆斯膝痛沒上場 安比德領軍輕取湖人
NBA／詹皇飆33分 湖人破籃網 安比德砍50分 76人捕鵜鶘

NBA／詹皇飆33分 湖人破籃網 安比德砍50分 76人捕鵜鶘
NBA／安比德表現太好 76人總管：有助西蒙斯交易

NBA／安比德表現太好 76人總管：有助西蒙斯交易
NBA／安比德手感火燙 單場50分僅花27分鐘

NBA／安比德手感火燙 單場50分僅花27分鐘

熱門新聞

2022年北京冬奧，姚明再次擔任火炬手。（新華社）

冬奧／姚明第3度任奧運火炬手 三張照片看體型變化

2022-02-02 15:45
北京冬奧送給選手一人一台三星手機。（視頻截圖）

冬奧／選手禮包送三星手機 網友：怎不是華為、小米？

2022-02-01 19:11
北京冬奧在即，美媒報導，中國政府為確保奧運期間一切盡如人意，將對氣候實施人工控制。新華社

確保冬奧藍天白雲 美媒：北京人工翻雲覆雨、喜憂難說

2022-01-29 08:03
「西班牙蠻牛」納達爾歷經5盤馬拉松大戰，在澳網決賽上演超級逆轉，擊敗梅德維夫，生涯第21座大滿貫到手。(美聯社)

澳網／馬拉松對決大逆轉 納達爾奪第21座大滿貫寫新猷

2022-01-30 09:25
北京冬奧於2月4日開幕。Getty Images

峰迴路轉 中華代表團要參加北京冬奧開閉幕式

2022-01-31 22:06
傳奇球星布萊恩與女兒雕像豎立事故地點。（路透）

NBA／布萊恩「溫柔對望愛女」失事地放置雕像 球迷淚崩

2022-01-27 08:01

超人氣

更多 >
紐約7旬老人露宿街頭 上海同鄉會眾籌助返滬

紐約7旬老人露宿街頭 上海同鄉會眾籌助返滬
CNN：一名參議員中風突住院 凸顯民主黨參院多數脆弱

CNN：一名參議員中風突住院 凸顯民主黨參院多數脆弱
FBI警告：小心二維碼詐騙 信息可能被盜

FBI警告：小心二維碼詐騙 信息可能被盜
染疫3人當中 就有1人長期後遺症纏身

染疫3人當中 就有1人長期後遺症纏身

維德曼向聯邦法院遞狀控告川普父子等密謀恫嚇證人

維德曼向聯邦法院遞狀控告川普父子等密謀恫嚇證人