NBA／1月東區最佳球員 安比德場均34分連莊

七六人球星安比德連莊東區最佳球員。(Getty Images)

NBA 官方2日發表1月東西區最佳球員、最佳教練以及最佳菜鳥得主，其中七六人球星安比德（Joel Embiid）、太陽總教練威廉 斯（Monty Williams）還有雷霆菜鳥吉迪（Josh Giddey）都順利連莊，後者更連3個月勝出。

安比德以場均34分、10.8籃板與5.1助攻，率七六人在1月打出12勝、3敗成績，獲東區最佳球員；而西區則是金塊中鋒約柯奇（Nikola Jokic）獲此殊榮，他場均數據為26.6分、13.3籃板與9助攻，球隊在1月時戰績為11勝、5敗。

最佳教練方面，東區是騎士總教練比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）受肯定，他率隊打出11勝、4敗成績，躍居本季最大驚奇；西區則由威廉斯督軍太陽繳13勝、1敗獲選，戰績目前更穩居聯盟龍頭。

最後是菜鳥部分，東區連3個月換人得獎，繼騎士莫布里（Evan Mobley）、魔術華格納（Franz Wagner）後，這次變成活塞狀元郎康寧漢（Cade Cunningham）雀屏中選，他場均17.3分、5.6助攻與4.2籃板；西區則是吉迪3連霸，個人數據為13.3分、8.6籃板與6.1助攻。

托平將二度參加NBA灌籃大賽。（路透）

此外，The Athletic記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，2022年NBA灌籃大賽的參賽者已經確定，分別是：休士頓火箭隊新秀後衛格林（Jalen Green）、紐約尼克隊長人前鋒托平（Obi Toppin）、金州勇士 隊前鋒托斯卡諾安德森（Juan Toscano-Anderson）和奧蘭多魔術隊後衛安東尼（Cole Anthony）。

灌籃大賽將於2月19日（周六）在克利夫蘭全明星周末期間舉行。

在參賽的4名球員中，托平是唯一有過灌籃大賽經驗的球員，於上個賽季參加競賽，在最後一輪輸給波特蘭拓荒者隊後衛西蒙斯（Anfernee Simons），但今年西蒙斯顯然決定不再連莊。

值得注意的是，所有參賽者本賽季的灌籃總次數均未排在NBA前10名。目前居首的是猶他爵士隊中鋒戈貝爾（Rudy Gobert），本賽季至今總共完成147次灌籃；托平以66次排名全聯盟第16位；格林有26次，而托斯卡諾安德森有20次；安東尼本賽季只有9次，但這並不意味著他沒有實力。