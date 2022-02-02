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NBA／柯瑞等主力全休 勇士波爾當家 逆轉勝馬刺

記者陳元廷／綜合外電報導
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連續出賽情況下，柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）與維金斯（Andrew Wiggins）都掛免戰牌，勇士1日更曾落後馬刺達17分，不過末節演出大反攻，靠波爾（Jordan Poole）關鍵三分彈，以124：120氣走對手笑納7連勝。

相較於勇士幾乎主力全休，馬刺則有墨瑞（Dejounte Murray）與伯爾特（Jakob Poeltl）歸隊。戰力本該是此消彼長，雖然伯爾特遭擊中頭部只打12分鐘就退場，球隊依然掌握主導權，且第3節靠命中率逼近7成，眼看勇士即將束手就擒。

沒想到末節戰局大逆轉，勇士靠菜鳥庫明加（Jonathan Kuminga）獨攬14分帶起攻勢，加上馬刺進攻熄火，順勢反超。墨瑞雖最後連攻4分，2度要回領先，波爾（Jordan Poole）也都回以顏色，特別是最後勇士拚下進攻籃板，他大心臟三分更成致勝關鍵。

波爾本場拿到31分為兩隊之最，勇士兩大菜鳥也都表現搶眼，連2場先發的穆迪（Moses Moody）添20分，包含6記三分，庫明加則有19分進帳，李（Damion Lee）另有21分貢獻；馬刺以墨瑞收27分、9籃板與9助攻居首，強森（Keldon Johnson）獲21分。

勇士 馬刺 柯瑞

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