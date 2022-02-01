NBA／三劍客飆分 公牛走出「亂流」 追平上季勝場數

德羅展（右）13投9中攻下23分10助攻4籃板，公牛最近4戰取得3勝，逐漸走出先前的亂流。 （美聯社）

公牛在主場和拓荒者上演飆分大對決，雙方各有3人得分超過20分，最終公牛克服首節慢熱情況，以130比116擊退對手，最近4戰取得3勝，逐漸走出先前的亂流。

公牛拿到本季第31勝，已經追平上個賽季的勝場數，而在過去4年他們勝場從未超過31場。

德羅展（DeMar DeRozan）13投9中攻下23分10助攻4籃板，佛西維奇（Nikola Vucevic）15投11中，得到24分14籃板3助攻，本季累積26次雙十，拉文（Zach LaVine）20分4助攻；懷特（Coby White）18分6助攻3籃板，格林（Javonte Green）16分，多森姆（Ayo Dosunmu）7分11助攻6籃板2抄截。

公牛全場送出36次助攻，僅出現7次失誤，這是公牛在2014年以來首度在比賽中至少送出35次助攻且失誤低於9次。

「過去我們輸掉一些比賽，其中原因就是我們的防守不夠好。如果我們真的想成為一支非常優秀的球隊，並在今年賽季更上層樓，我們必須堅持住防守強度。」佛西維奇說。

麥凱倫（C.J. McCollum）得到29分5籃板4助攻，鮑威爾（Norman Powell）22分，西蒙斯（Anfernee Simons）又砍進5記三分球得到21分6助攻。