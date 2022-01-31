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NBA／楊恩末節逆轉湖人 老鷹笑納7連勝

體育新聞組／綜合報導
楊恩（左）全場22投12中，攻下36分12助攻5籃板，率隊擊退湖人。（路透）
楊恩（左）全場22投12中，攻下36分12助攻5籃板，率隊擊退湖人。（路透）

NBA湖人隊詹姆斯（LeBron James）因左膝酸痛連續三場比賽缺席，雖然在戴維斯（Anthony Davis）和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的帶領下，作客亞特蘭大的湖人30日前三節打完取得10分領先，然而第四節卻是遭到老鷹痛擊。

楊恩（Trae Young）和歐康古（Onyeka Okongwu）第四節聯手攻下25分，帶動老鷹以將近7成的投籃命中率狂攻38分，一舉逆轉戰局，反以129：121力退湖人。

老鷹贏得7連勝，追平本季球隊最長連勝表現，勝率已經逐漸逼近5成；至於湖人則是吞下3連敗，在近期這波東岸客場6連戰之旅中，湖人僅拿到2勝4敗。

楊恩全場22投12中，攻下36分12助攻5籃板，柯林斯（John Collins）20分11籃板3抄截；卡佩拉（Clint Capela）15分9籃板，歐康古16分5籃板，波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）10分5籃板3助攻。

前場因手傷缺席的戴維斯重新回歸，他在上半場獨拿18分，帶動湖人強勢開局；這場比賽他得到27分5籃板4助攻，衛斯特布魯克20分12助攻7籃板，蒙克則是轟進8記三分球，拿到全隊最高33分外加10籃板5助攻。

湖人前三節繳出61.5%的投籃命中率，投進11顆三分球壓過老鷹的6顆，然而整個第四節命中率卻是大幅跌到僅有31.8%，慘遭逆轉。

「輸了這場比賽，我們不該找藉口。我認為我們仍是一支出色的球隊，但令人沮喪的是，我們沒辦法有效終結比賽，有好幾場我們是可以贏下來的，卻遭到對手的反彈。球隊必須找到渡過難關的方法。」戴維斯說。

老鷹總教練麥克米倫（Nate McMillan）賽後表示：「我們在比賽中有些情緒失控，幸好球隊在第四節冷靜下來。」

末節表現優異的歐康古則說：「只要我們持續打出這樣的比賽，我們可以擊敗任何對手。」

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