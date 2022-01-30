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NBA／火箭主場連10戰慘敗 NBA首見

體育新聞組／綜合報導
火箭擋不住拓荒者，在自家主場已經10連敗，且每一場都輸超過9分，寫下聯盟首見紀錄。 （美聯社）
火箭擋不住拓荒者，在自家主場已經10連敗，且每一場都輸超過9分，寫下聯盟首見紀錄。 （美聯社）

NBA西區墊底的休士頓火箭，28日在主場以110：125敗給拓荒者，吞下3連敗，同時也寫下一項難堪的紀錄。

根據統計，火箭在自家主場已經10連敗，且每一場都輸超過9分，寫下聯盟首見紀錄。自從12月8日在主場擊敗籃網後，火箭還沒有在家裡贏過一場球。在這10連敗中，火箭有2場比賽輸9分，5場至少15分，最慘一役是敗給馬刺30分。

「這很艱難，」伍德（Christian Wood）說，「我們希望能在自家球迷面前贏得比賽，這是他們應得的，顯然我們需要變得更好才行。」

伍德這場比賽拿下21分15籃板3助攻2阻攻，馬修斯（Garrison Mathews）21分；格林（Jalen Green）和馬丁（KJ Martin Jr.）各拿到17分。

第四節一度輸到12分的火箭，靠著伍德和格林連續砍進三分球，追到6分差；但麥凱倫連下5分又讓拓荒者拉開11分差；之後拓荒者又殺出一波10比2的攻勢，徹底摧毀火箭逆轉希望。

「我為我們終結比賽的方式感到非常自豪。」拓荒者總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）說。

狀態出色的西蒙斯（Anfernee Simons）又是17投11中包括5記三分球，攻下全隊最高27分，其中第四節獨拿10分；麥凱倫（C.J. McCollum）26分5助攻3籃板，諾基奇（Jusuf Nurkic）25分13籃板，鮑威爾（Norman Powell）16分5籃板3抄截，柯文頓（Robert Covington）13分5籃板3阻攻2抄截。

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