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NBA／波格丹諾維奇第4節砍10分 老鷹扳倒綠衫軍奪6連勝

體育新聞組／綜合報導
波格丹諾維奇(右)第四節獨拿10分。（美聯社）
波格丹諾維奇(右)第四節獨拿10分。（美聯社）

下半場一度丟掉16分領先優勢的老鷹，第四節在波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）獨拿10分，搭配楊恩（Trae Young）和蓋里納利（Danilo Gallinari）的貢獻，老鷹殺出一波18比2的猛烈攻勢，一舉擊潰綠衫軍防線，最終在主場以108比92贏得6連勝。

影音來源：YouTube

塞爾蒂克在上半場就陷入落後15分的困境，泰托姆（Jayson Tatum）第三節拿下11分，布朗（Jaylen Brown）和史馬特（Marcus Smart）也合力拿到17分，加上老鷹命中率大幅下滑，逐漸追回比分，三節打完僅落後老鷹3分。

不過進入第四節後，塞爾蒂克又遭遇進攻麻煩，在命中率難以有效提升下，比分節節敗退。老鷹在這一節打出28比15的比分差距，扭轉了第三節的低迷。6連勝過後，老鷹迅速拉近了和前10名球隊的距離。

入選全明星賽先發的楊恩，此役手感不佳，25投僅8中，得到21分9籃板6助攻；柯林斯（John Collins）13投8中拿到21分9籃板4阻攻，波格丹諾維奇19分，蓋里納利14分。

布朗得到26分12籃板，泰托姆20分6籃板4助攻2阻攻，史馬特17分6籃板，威廉斯（Robert Williams III）11分10籃板。

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