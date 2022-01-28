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NBA／「四刀出鞘」砍19記三分球 勇士退灰狼迎4連勝

記者蔡佳霖／綜合報導
柯瑞（中）領銜湯普森（左）、維金斯與波爾合砍19記三分，一舉射垮灰狼拿下四連勝。 （美聯社）
柯瑞（中）領銜湯普森（左）、維金斯與波爾合砍19記三分，一舉射垮灰狼拿下四連勝。 （美聯社）

勇士外線四刀客同時出鞘，柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）、維金斯（Andrew Wiggins）、波爾（Jordan Poole）合力砍進19顆三分球，幫助勇士在下半場逐步拉開比分，最終以124：115擊退灰狼，贏得四連勝。

柯瑞20投10中包括6記三分球，攻下29分8籃板6助攻3抄截，湯普森16投9中同樣命中5記三分球，拿到23分5籃板4助攻；生涯首度入選明星賽的維金斯同樣飆進5記三分球，12投7中獲得19分5籃板4助攻2阻攻，波爾進帳3記三分球，得到19分5助攻3籃板。

上半場比賽唐斯（Karl-Anthony Towns）獨拿23分，幫助灰狼取得61：57的領先，不過勇士招牌第三節一波流再次上演，柯瑞這一節拿到9分，波爾7分，湯普森和維金斯合拿11分，勇士一開始先打出15：4的攻勢，一舉超前比分；而在第三節結束前，勇士又發動一波16：5的攻勢，將雙方差距拉開到雙位數分差。

唐斯和愛德華（Anthony Edwards）在第四節試圖追分，一度追到僅差5分，然而浪花兄弟接連轟進三分球，勇士順利關門。

勇士團隊命中率達到53.7%，一共轟進21記三分球，足足比灰狼多了11顆，特別是第三節三分球9投7中，成了比賽勝負關鍵。

唐斯拿到31分12籃板6助攻2抄截，愛德華得到27分6籃板6助攻2阻攻，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）14分，范德比爾特（Jarred Vanderbilt）9分8籃板3抄截。羅素（D'Angelo Russell）面對前東家表現不佳，10投3中得到8分5助攻4籃板。

勇士 柯瑞

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