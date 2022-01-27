NBA全明星賽先發陣容出爐 詹姆斯9度獲選人氣王

詹姆斯。（美聯社）

NBA 官方今天正式公布2022年全明星賽的先發陣容，詹姆斯（LeBron James）連續5次出任全明星賽的隊長，且第9度贏得人氣王。

西區先發前場分別是詹姆斯、約柯奇（Nikola Jokic）和維金斯（Andrew Wiggins）；先發後場則為柯瑞 （Stephen Curry）和莫蘭特（Ja Morant）。

東區先發前場為杜蘭特（Kevin Durant）、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）安比德（Joel Embiid）；後場先發為德羅展（DeMar DeRozan）、楊恩（Trae Young）。

這是詹姆斯生涯第18次入選全明星賽，追平布萊恩（Kobe Bryant）的次數，並列史上第2多，僅次於賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的19次。而詹姆斯9次成為投票人氣王，追平喬丹 （Michael Jordan）所保持的聯盟紀錄。

Three voting groups determined the starters:



• Fans (50%)

• NBA players (25%)

• Media panel 25%)



Complete voting results here: https://t.co/h4VCEaRwVR



Below are the overall scores for the top finishers at each position. pic.twitter.com/W6An0FhzgY — NBA Communications (@NBAPR) January 28, 2022

另一方面，杜蘭特雖然連兩年獲選東區明星隊的隊長，不過礙於膝蓋傷勢，很可能將無緣出席比賽。

維金斯在西區多位明星前鋒都掛傷的情況下意外脫穎而出，生涯首度入選全明星賽先發；莫蘭特則成為灰熊隊史第2位入選全明星賽先發的球員。

全明星賽的替補陣容將會在2月3日公布，而雙方隊長詹姆斯和杜蘭特則會在2月10日晚上6點30分進行選秀，以決定兩隊的陣容。