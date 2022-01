NBA全明星賽先發陣容出爐 詹姆斯9度獲選人氣王

NBA 官方今天正式公布2022年全明星賽的先發陣容,詹姆斯(LeBron James)連續5次出任全明星賽的隊長,且第9度贏得人氣王。

西區先發前場分別是詹姆斯、約柯奇(Nikola Jokic)和維金斯(Andrew Wiggins);先發後場則為柯瑞 (Stephen Curry)和莫蘭特(Ja Morant)。

東區先發前場為杜蘭特(Kevin Durant)、安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)安比德(Joel Embiid);後場先發為德羅展(DeMar DeRozan)、楊恩(Trae Young)。

這是詹姆斯生涯第18次入選全明星賽,追平布萊恩(Kobe Bryant)的次數,並列史上第2多,僅次於賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)的19次。而詹姆斯9次成為投票人氣王,追平喬丹 (Michael Jordan)所保持的聯盟紀錄。

Three voting groups determined the starters:



• Fans (50%)

• NBA players (25%)

• Media panel 25%)



Complete voting results here: https://t.co/h4VCEaRwVR



Below are the overall scores for the top finishers at each position. pic.twitter.com/W6An0FhzgY