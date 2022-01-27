我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

直擊／南加公寓傳持槍入室搶劫 華人1死1傷

賀錦麗：賴清德走來自我介紹 談美台區域共同利益

NBA／詹姆斯膝痛沒上場 安比德領軍輕取湖人

記者蔡佳霖／綜合外電報導
安比德（左）此役26分9籃板7助攻。（路透）
安比德（左）此役26分9籃板7助攻。（路透）

在今天湖人作客費城的比賽中，詹姆斯（LeBron James）因左膝酸痛缺席，儘管戴維斯（Anthony Davis）奮力飆出31分12籃板4阻攻2抄截的全能數據，但湖人面對狀態不錯的76人卻是一路挨打，整場比賽最多輸到22分，最終以87：105落敗。

先前4場比賽狂轟170分的安比德（Joel Embiid），此役手感稍微冷卻，20投9中得到26分9籃板7助攻2阻攻，中斷連6場破30分的表現，不過從聖誕節至今，安比德已經連續16場比賽至少拿到25分。

哈里斯（Tobias Harris）得到23分5籃板4助攻2抄截，馬克西（Tyrese Maxey）14分10助攻7籃板2阻攻，尼恩（Georges Niang）14分。

76人取得3連勝，從耶誕節到現在球隊出賽16場，取得13勝3敗的成績，目前與籃網同為29勝19敗，分居東區4、5名。

戴維斯回歸後第2場比賽即展現絕佳手感，21投14中，這是他本季第8次單場得分超過30分；衛斯特布魯克（Russell Westbrook）15投9中獲得20分4籃板3助攻，出現6次失誤。蒙克（Malik Monk）11分5助攻4籃板2抄截。

湖人 費城 聖誕節

上一則

北京3大賽區「冬奧村」開村 選手領獎可脫口罩

下一則

NBA全明星賽先發陣容出爐 詹姆斯9度獲選人氣王

延伸閱讀

NBA／詹皇飆33分 湖人破籃網 安比德砍50分 76人捕鵜鶘

NBA／詹皇飆33分 湖人破籃網 安比德砍50分 76人捕鵜鶘
NBA／安比德表現太好 76人總管：有助西蒙斯交易

NBA／安比德表現太好 76人總管：有助西蒙斯交易
NBA／全明星賽第3階段得票 詹姆斯超越柯瑞躍居人氣王

NBA／全明星賽第3階段得票 詹姆斯超越柯瑞躍居人氣王
NBA／詹姆斯慶摘1萬個籃板 湖人吞敗打臉

NBA／詹姆斯慶摘1萬個籃板 湖人吞敗打臉

熱門新聞

北京冬奧下個月4日即將登場，圖為一名工作人員21日在裝設看板。(Getty Images)

紐時：從2008奧運到今年冬奧 中國不屑再討好國際

2022-01-23 02:34
塞爾蒂克隊中鋒康特。(路透資料照片)

NBA／才邀訪中國 康特：姚明Instagram封鎖我

2022-01-24 01:06
大聯盟退役投手、曾在2009到11年效力洋基隊的米崔，因為殺害前女友1歲10個月大的女兒，遭判刑50年定讞。(Getty Images)

前洋基投手姦殺1歲女童 遭判刑50年

2022-01-22 23:41
球迷穿著「彭帥在那裡？」的衣服遭到驅逐。 取材自推特

澳網／穿「彭帥在哪裡」 球迷遭驅離

2022-01-23 07:58
由於澳洲天氣過於炎熱，迫使納達爾改變以往在比賽中的發球習慣。(歐新社)

澳網／墨爾本實在太熱了 納達爾被迫改變發球「怪僻」

2022-01-25 18:49
納達爾不斷後退的髮際線一直是球迷們討論的話題。圖為他19日參加澳網的照片。(路透)

澳網／納達爾的頭髮怎麼了？ 球迷呼喊救救髮際線

2022-01-23 00:06

超人氣

更多 >
英媒爆中國極音速武器專家洩密投誠 助西方防禦

英媒爆中國極音速武器專家洩密投誠 助西方防禦
股市劇烈波動時 謹記巴菲特這些投資忠告

股市劇烈波動時 謹記巴菲特這些投資忠告
暴風雪周末襲東北部 恐降雪20吋 產生「炸彈氣旋」

暴風雪周末襲東北部 恐降雪20吋 產生「炸彈氣旋」
「手術室裡全是錢」醫院聚餐橫幅 網友怒轟沒醫德

「手術室裡全是錢」醫院聚餐橫幅 網友怒轟沒醫德
識別KN95口罩假冒產品看這些

識別KN95口罩假冒產品看這些