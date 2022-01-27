NBA／詹姆斯膝痛沒上場 安比德領軍輕取湖人

安比德（左）此役26分9籃板7助攻。（路透）

在今天湖人 作客費城 的比賽中，詹姆斯（LeBron James）因左膝酸痛缺席，儘管戴維斯（Anthony Davis）奮力飆出31分12籃板4阻攻2抄截的全能數據，但湖人面對狀態不錯的76人卻是一路挨打，整場比賽最多輸到22分，最終以87：105落敗。

先前4場比賽狂轟170分的安比德（Joel Embiid），此役手感稍微冷卻，20投9中得到26分9籃板7助攻2阻攻，中斷連6場破30分的表現，不過從聖誕節 至今，安比德已經連續16場比賽至少拿到25分。

哈里斯（Tobias Harris）得到23分5籃板4助攻2抄截，馬克西（Tyrese Maxey）14分10助攻7籃板2阻攻，尼恩（Georges Niang）14分。

76人取得3連勝，從耶誕節到現在球隊出賽16場，取得13勝3敗的成績，目前與籃網同為29勝19敗，分居東區4、5名。

戴維斯回歸後第2場比賽即展現絕佳手感，21投14中，這是他本季第8次單場得分超過30分；衛斯特布魯克（Russell Westbrook）15投9中獲得20分4籃板3助攻，出現6次失誤。蒙克（Malik Monk）11分5助攻4籃板2抄截。