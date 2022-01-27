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NBA／布萊恩「溫柔對望愛女」失事地放置雕像 球迷淚崩

體育新聞組／綜合報導
傳奇球星布萊恩與女兒雕像豎立事故地點。（路透）
傳奇球星布萊恩與女兒雕像豎立事故地點。（路透）

傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant），2020年因直升機空難不幸地英年早逝，26日剛好逝世滿兩周年，也引起許多聯盟球星、球迷思念之情，紛紛發文追悼。其中知名雕塑家梅迪納（Dan Medina），在布萊恩失事地點建造了他與二女兒吉安娜（Gianna）互相對望的雕像，以此紀念這偉大的球星。

兩年前布萊恩墜機意外逝世消息震驚各界，當時全球也陷入一片哀鴻遍野的氛圍中。就算已經過了兩年，還是有不少球迷難以接受，希望這只是一場夢。而布萊恩生前所創下的輝煌事蹟以及對於後世的影響，至今仍在眾多球迷、球星心中占有不可撼動的位置。

根據《ESPN》報導，為了紀念布萊恩與女兒逝世兩周年，雕刻家梅迪納於凌晨將重達約160磅的銅像，搬到當時直升機失事地點加州卡拉巴薩斯的山頂上，底座也刻上機上九人罹難的名字，以藉此緬懷因此事意外失去生命的人。

而不少人看到布萊恩與女兒的雕像豎立在當時事故地點，也不禁觸景傷情。雕像中看到布萊恩穿著湖人24號球衣，左手則輕摟拿著籃球的女兒吉安娜，兩人溫柔的對視，並露出燦笑，彷彿他所傳遞的能量永遠與世同在。

傳奇球星布萊恩與女兒雕像豎立事故地點。（Getty Images）
傳奇球星布萊恩與女兒雕像豎立事故地點。（Getty Images）

加州 雕塑 湖人

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