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NBA／布克火燙手感轟43分 太陽甩開爵士笑納8連勝

記者蔡佳霖／綜合報導
布克（右）狂飆賽季次高43分，外加12籃板4助攻，率太陽推進至8連勝，續居聯盟第一。（路透）
布克（右）狂飆賽季次高43分，外加12籃板4助攻，率太陽推進至8連勝，續居聯盟第一。（路透）

太陽26日前往鹽湖城踢館，布克（Devin Booker）再次展現火熱手感，全場28投16中，狂飆賽季次高43分，外加12籃板4助攻，幫助球隊以103：94力退爵士，迎接8連勝。

布克首節就火力全開，個人獨拿21分，太陽單節打出39：18的差距，領先21分之多；不過太陽第二節命中率嚴重下滑到不足3成，只得到11分，爵士趁勢反擊，一口氣追回19分，上半場雙方僅有2分之差。

布克第三節拿到11分，太陽在防守端重新壓制住爵士，三節打完取得10分領先；克拉克森（Jordan Clarkson）第四節發揮板凳暴徒本色，攻下16分，搭配康利（Mike Conley）的9分，將差距縮小到2分差；關鍵時刻保羅（Chris Paul）和布克聯手出擊，殺出一波12：4的攻勢，從而擺脫爵士糾纏。

保羅拿下21分5助攻4籃板，其中15分集中在第四節；畢永柏11分6籃板3阻攻。

爵士雙雄米契爾（Donovan Mitchell）和戈貝爾（Rudy Gobert）再度休兵，克拉克森拿到全隊最高23分，康利16分10助攻4籃板，懷塞德16分11籃板2阻攻。

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