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NBA／騎士擠下公鹿 登東區老四

體育新聞組／綜合報導
勒夫（中）拿下25分，助騎士擊敗公鹿。（路透）
勒夫（中）拿下25分，助騎士擊敗公鹿。（路透）

因膝蓋痠痛缺席一場比賽的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）雖然26日回歸拿下26分9籃板，然而公鹿卻是遭受騎士長程砲火的猛烈轟炸，除了首節外，幾乎整場比賽陷入被動追分的狀態，最終在客場以99：115慘敗，中止3連勝。

騎士團隊砍進了19記三分球，比公鹿足足多了10顆，一度在比賽中領先達21分。騎士最近9場比賽贏得8勝，在東區排名以些微勝率之差超越衛冕軍，躍居4強之列。

勒夫（Kevin Love）和歐斯曼（Cedi Osman）可說是充分扮演板凳殺手的角色，勒夫16投9中包括5記三分球，攻下全隊最高25分，外加9籃板；歐斯曼則是投進6記三分球，獨拿23分。

葛蘭德（Darius Garland）12投7中獲得19分8助攻，艾倫（Jarrett Allen）10分10籃板，莫布里（Evan Mobley）16分7籃板。

除了外現大幅落後對手外，公鹿出現19次失誤，讓騎士藉此拿到31分；公鹿雖然下馬威拿到35分，比賽中取得12分領先，但在第二節和第三節中，騎士卻是打出63比42的比分差距，直接把公鹿轟進谷底。根據統計，公鹿已經連續輸掉4場客場比賽。

米道頓（Khris Middleton）拿到21分4籃板4助攻，波提斯（Bobby Portis）22分7籃板；哈勒戴（Jrue Holiday）9投僅2中，得到4分7助攻6籃板。

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