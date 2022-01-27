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NBA／快艇逆轉4分打 裁判事後認無效

體育新聞組／綜合報導
肯納德（左）致勝的四分打被判應屬於無效。（路透）
肯納德（左）致勝的四分打被判應屬於無效。（路透）

快艇25日作客巫師一度落後35分的情況下，甚至終場前還10.9秒還輸6分，沒想到卻靠著肯納德（Luke Kennard）神奇般地狂砍7分，硬是演出大逆轉。然而，在隔天發布的最後兩分鐘裁判報告中，卻顯示比賽共出現3次漏吹和1次錯判，包括肯納德致勝的四分打都應屬於無效。

在比賽最後一分鐘，凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）持球突破上籃未中，曼恩（Terance Mann）隨後搶下籃板。報告中顯示，肯納德的防守出現犯規，凱威爾波普應該獲得2次罰球。

終場前28秒，庫茲瑪（Kyle Kuzma）在包夾之際把球傳得丁威迪（Spencer Dinwiddie），之後哈瑞爾（Montrezl Harrell）接應後籃下造成犯規兩罰一中。報告顯示，庫茲瑪在傳球之前已經移動了軸心腳，應判為走步違例。

剩下10.9秒時，快艇發邊線球，肯納德拿到球權後轟進大號三分球，將雙方比分差距縮小到3分差。這一次發球裁判報告認定，溫史洛（Justise Winslow）已經出現5秒違例，進球應判無效。

而在最後肯納德的四分打過程中，裁判報告認為比爾（Bradley Beal）在先前已經先行犯規，因此進球應判無效，改由肯納德罰球2次。

肯納德（左）致勝的四分打被判應屬於無效。（路透）
肯納德（左）致勝的四分打被判應屬於無效。（路透）

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