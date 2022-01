NBA／布萊恩逝世2周年 湖人官方發推緬懷：永遠的家人

為紀念傳奇球星布萊恩(Kobe Bryant)逝世兩周年,湖人 官方在社群 上發了一張他和女兒Gigi的照片,並且寫道:「永遠的家人」;除此之外,聯盟許多球隊和球員也都發文緬懷這位偉大球星。

這一天也是退役球星卡特(Vince Carter)的44歲生日,他有感而發地表示:「又迎來了新的一年,我很感激,但我也很難把當成一件值得慶賀的事情,就在同一個日子裡,世界失去了一位偉大的球員。安息吧,布萊恩,對於我們之間的競爭和友誼,我要說聲謝謝你。」

I’m thankful to see another year of life but it’s really tough to celebrate when the world lost a great human being on this same day. Rest well Kobe the world is truly missing a great one.

So on this day I celebrate you & I say thank you for the battles & the friendship.#8/24 pic.twitter.com/3eLr9cT6gS