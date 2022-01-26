NBA／詹皇飆33分 湖人破籃網 安比德砍50分 76人捕鵜鶘

陣容再度完整的湖人扯碎籃網，詹姆斯（右）與蒙克上半場進攻勢不可擋。（美聯社）

籃網結束為期4場作客之旅返主場出賽，意味厄文 （Kyrie Irving）無法披掛上陣，對手湖人 則獲利多消息，戴維斯（Anthony Davis）連續缺戰17場後復出，戰局也隨此消彼長狀況發展，湖人終場以106比96成功破網。

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陣容再度完整的湖人此役士氣大振，詹姆斯（LeBron James）與蒙克（Malik Monk）上半場進攻勢不可擋。雖然第3節短暫險吐回雙位數領先，但很快重整旗鼓，三分火力齊發，僅只哈登（James Harden）一人飆分的籃網再難以帶來威脅。

數據上，詹姆斯拿下33分，且投21中14，命中率奇佳，蒙克替補出發挹注22分，包含6記三分球，有上場時間限制的戴維斯出賽25分鐘，繳8分、4阻攻，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）添15分；籃網方面，哈登獲33分、12籃板與11助攻大三元。

此外，76人安比德（Joel Embiid）也傳出好表現，將近1個月時間幾乎場場砍30分起跳，更曾只打27分鐘就狂砍追平生涯新高50分，25日再延續火燙手感，末節大發神威，個人猛轟42分，率領76人以117比107擊敗鵜鶘，成功讓主場勝率突破5成大關。

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鵜鶘此役因連續出賽顯得師老兵疲，本來就掛傷號的英格倫（Brandon Ingram）仍未歸隊外，還一口氣讓瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）、哈特（Josh Hart）與葛拉罕（Devonte' Graham），這3位前場聯手擊敗溜馬的功臣休兵。

76人當然沒有放過這大好進補機會，雖然前3節打得辛苦，限制不住鵜鶘旺盛火力，但第4節終於繃緊神經，靠安比德個人連拿10分，甩開對手糾纏，順利突圍。隊友哈里斯（Tobias Harris）也挹注33分，包括末節11分；鵜鶘方面，亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）飆31分，厄南戈梅茲（Willy Hernangomez）繳29分。