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NBA／冷熱兩樣情…柯瑞三分球失準 詹皇手感發燙

體育新聞組／綜合報導
柯瑞三分球手感不佳。（路透）
柯瑞三分球手感不佳。（路透）

NBA兩大球星柯瑞（Stephen Curry）與詹姆斯（LeBron James）近來狀態冰火兩樣情。在日前與爵士的比賽中，雖然勇士最終以94：92取勝，但柯瑞招牌的三分球僅13投1中；另一方面，雖然湖人無緣克服26分落後，以107：113敗給熱火，但詹姆斯卻攻下全場最高33分。

柯瑞前一場演出生涯首度絕殺前，也曾因手感低迷而踢椅子洩忿，此役又落入低潮，所幸勇士還是勝利一方。而對於子弟兵狀態，教頭柯爾（Steve Kerr）也強調，不可能指望柯瑞總是保持神準。

「柯瑞也是人，這就是現在狀況，他提醒了大家這點，他也是人。儘管他過去很長時間，表現看來根本是非人類，但你們大家預期他整季都手感火熱，事情不會是如此」，柯爾說。

他補充，柯瑞懂得以其他方式幫助球隊，「在承擔控球後衛職責方面，他這幾場表現很不錯，他有效控制失誤且也努力防守，他只是投籃沒把握而已」。柯爾也指出，在他看來，柯瑞體能狀態很好，沒有太操勞的問題。

此外，詹姆斯本季場均28.9分是2009-2010年賽季來最高，他直呼自己進攻狀態奇佳，「我不需要每場都拿超過30分，但我目前極佳進攻端狀態是生涯最棒之一，我不打算停下。我感覺棒極了，投籃手感非常好。我不會替自己設定目標，非要拿30分，球隊才能贏球，我就是打好比賽，分數是自然而然拿到的」。

詹姆斯也坦言，進攻端寶刀未老的表現，給自己機會打破前輩賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）生涯總分的NBA紀錄，「當我持續推進排名，這是人類天性，去看看保持者是誰，還有我目前位置在哪，有沒有可能打破紀錄」。

詹姆斯本季場均28.9分是2009-2010年賽季來最高，狀態奇佳。（Getty...
詹姆斯本季場均28.9分是2009-2010年賽季來最高，狀態奇佳。（Getty Images）

柯瑞 勇士 NBA

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