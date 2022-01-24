NBA／隻手撐起金塊 約柯奇MVP呼聲高

約柯奇在聯盟公布的最新MVP戰力排行榜中大放異彩。（美聯社）

上季勇奪NBA 年度MVP的約柯奇（Nikola Jokic），本季球隊隊戰力、人手更嚴峻的情況下，依然展現無與倫比的主宰力，帶領金塊名列西區前6強之列。

根據統計，約柯奇平均上場時間較上季來得低一些，繳出25.9分13.9籃板7.5助攻1.4抄截的成績，籃板寫下生涯新高，此外他的投籃命中率高達57.2%，三分球命中率亦有37.0%的水準，累積11次大三元和34次雙十都居聯盟之冠。

最近4場比賽，約柯奇更是場場送出大三元，成為1968年的張伯倫（Wilt Chamberlain）以來首位有此表現的中鋒；而在他缺席的5場比賽中，金塊吞下4場敗仗。

如此驚人的影響力，也讓約柯奇在聯盟公布的最新MVP戰力排行榜中大放異彩，超越安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、安比德（Joel Embiid）、杜蘭特（Kevin Durant）等巨星，高居第一。

儘管就球隊勝場數來看，約柯奇或許是不如上述幾位主要競爭者，不過包括金塊隊友和總教練皆不約而同認為，就球隊所面臨的狀況來整體考量，約柯奇肯定能夠達成MVP連霸大業。

馬龍（Michael Malone）表示：「約柯奇能用各種方式擊敗你，你告訴我，如果他沒贏到MVP，那麼還有誰夠資格拿？」隊友葛登（Aaron Gordon）也直指：「約柯奇沒有獲得MVP應該有的待遇和尊重。」

金塊現階段仍在冀望穆雷和波特 能夠在今年賽季及時回歸，讓球隊競爭力更為強悍。先前接受採訪時，約柯奇也坦言：「MVP自然是莫大的榮譽，但比起來，我更願意拿到一枚冠軍戒。讓我們拭目以待吧，我也不知道會發生什麼。現階段我盡可能不會去想MVP這件事情。」