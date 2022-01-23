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NBA／何時回歸？里拉德：若球隊「擺爛」就不急著回來

體育新聞組／綜合報導
拓荒者隊主將里拉德回歸日期尚不確定。（美聯社）
拓荒者隊主將里拉德回歸日期尚不確定。（美聯社）

拓荒者隊球星里拉德（Damian Lillard）日前接受手術治療下腹部肌鍵的傷勢，歸期未定的他22日接受《ESPN》訪問時提到，若球隊打算放棄季後賽、轉而追求更高的選秀順位，他就不會急著歸隊：「我不會為此而戰，我就是沒辦法這樣。」

里拉德透露，他的傷勢最早得回溯至2015年，在那之後傷勢逐漸加劇，但他一直沒有接受手術治療，直到公鹿隊球星哈勒戴（Jrue Holiday）建議他動刀。

「哈勒戴是第一個我要動手術的人，有一天球隊練習時我坐在旁邊，然後他就對著我開始形容各種症狀。感覺他就像是在說：『喔我也這樣過』一樣。」里拉德說。

里拉德確定已於今年1月動刀，目前歸期未定，好消息是，他在手術結束後的一周就已經可以做瑜珈了，他說：「之前球團說過會在術後約六到八周重新評估我的狀況，但我並不著急。我最主要的目標是贏得總冠軍，我得保持最佳狀況以達成目標，等到那時候再來談論回歸的事情。」

此外，里拉德也被問到如果拓荒者決定放棄季後賽、投入更高選秀順位的懷抱，自己是否會選擇在此時復出：「如果我們是為了選秀順位而打，這對我來說就沒有意義。因為我不會為此而戰，我就是沒辦法這樣。所以如果這是我們球隊已經在做的事情，或已經做出的決定，那我上場打球就沒有意義。」

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