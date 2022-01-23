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NBA／莫蘭特本季大爆發 勇士格林力挺競逐年度MVP

記者蔡佳霖／綜合報導
進入生涯第3年的莫蘭特，上季季後賽的強勢表現吸引諸多目光，在今年賽季，表現更是全面爆發。（Getty Images）
進入生涯第3年的莫蘭特，上季季後賽的強勢表現吸引諸多目光，在今年賽季，表現更是全面爆發。（Getty Images）

進入生涯第三年的莫蘭特（Ja Morant），上季季後賽的強勢表現吸引諸多目光，在今年賽季，表現更是全面爆發，場均攻下25.1分6.9助攻5.8籃板1.3抄截，投籃命中率達到48.9%，三分命中率35.7%，協助灰熊戰績衝上西區第3。

如此表現也讓勇士前鋒格林（Draymond Green）大為讚賞，他認為莫蘭特應該列入年度MVP的討論。

「我認為莫蘭特不應該拿到年度最佳進步獎，那是該頒給布里吉斯（Miles Bridges）。上季打出名堂的莫蘭特已經成為不可忽視的人物，他今年有進步嗎？答案是肯定的。他成為了這支球隊的領袖，球隊每個人都跟隨他的腳步前進，這是我最欣賞他的地方。」

格林說：「從我的角度來看，莫蘭特已經超過最佳進步獎的討論範圍，應該要把他視為MVP候選。他正打出MVP等級的數據表現，足以入選明星賽先發，我認為他就是在這個級別的。」對於格林的這番讚賞，莫蘭特後續也發文予以感謝。

除了自己被視為MVP候選外，莫蘭特也認為隊友傑克森（Jaren Jackson Jr.）應該列入年度最佳防守球員的討論之中。

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