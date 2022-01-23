NBA／「陽光普照」太陽6連勝 平隊史前45場最佳戰績

Mikal Bridges（左）攻下全隊最高23分，外加6籃板4助攻。（美聯社）

持續西區客場之旅的溜馬，幾位主力還是沒有回歸，雖然意圖複製接連扳倒湖人 和勇士 的劇本，但面對聯盟龍頭太陽，溜馬在第三節遭到對手全面壓制，比分一下子落後達20分，最終以103：113落敗。

太陽順利贏得6連勝，最近10場比賽只輸掉1場，整體狀態仍維持高檔，在西區龍頭寶座上已經領先勇士3.5場勝差。根據統計，太陽戰績來到36勝9敗，追平隊史賽季前45場比賽的最佳表現，最近一次有如此表現是在2006-07年賽季。

布里吉斯（Mikal Bridges）攻下全隊最高23分，外加6籃板4助攻，他在第三節獨拿10分，搭配畢永柏（Bismack Biyombo）的9分，幫助球隊一舉拉開分數差距。畢永柏此役12投9中，拿到21分13籃板5助攻2阻攻。

保羅（Chris Paul）11投8中高效率得到18分16助攻4籃板4抄截，麥基（JaVale McGee）13分12籃板3阻攻；過去4場比賽至少都拿28分的布克（Devin Booker），今天手感低迷，23投僅5中，得到11分7籃板3助攻2抄截。

杜阿爾特（Chris Duarte）得到17分4籃板4助攻，史帝芬森（Lance Stephenson）也有17分；畢塔吉（Goga Bitadze）16分11籃板，蘭姆（Jeremy Lamb）14分7籃板。