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NBA／字母哥缺陣…公鹿雙星合砍60分 頂翻國王

體育新聞組／綜合報導
米道頓（左）一人包下34分，率公鹿打退國王。（路透）
米道頓（左）一人包下34分，率公鹿打退國王。（路透）

公鹿「背靠背」22日主場迎戰國王，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）因傷缺席，米道頓（Khris Middleton）和哈勒戴（Jrue Holiday）扛下重任，兩人聯手拿下60分，其中第四節合拿22分，公鹿全隊6人得分雙位數，以133：127擊敗國王，贏得3連勝。

國王一開賽火力全開，取得8分領先，不過第二節形勢逆轉，米道頓領軍超前對手，國王命中率大幅下探，公鹿單節拿下35分，上半場反取得8分超前。

公鹿之後一路維持領先，儘管第四節哈利伯頓（Tyrese Haliburton）獨拿16分，帶動國王一度追到3分差。米道頓轟進三分球，加上哈勒戴和迪文森佐（Donte DiVincenzo）先後取分，又將雙方差距拉開到9分。米道頓在這一節也有14分進帳。

米道頓20投12中包括5記三分球，拿下34分6籃板5助攻；哈勒戴重新回到先發，20投10中得到26分5籃板4助攻2抄截。迪文森佐20分，希爾17分，康納頓15分5籃板4抄截，波提斯槍下12個籃板。公鹿全場轟進21記三分球。

哈利伯頓14投8中獲得24分12助攻6籃板，巴恩斯（Harrison Barnes）29分6籃板3助攻；戴維斯（Terence Davis）22分7籃板3助攻，荷姆斯（Richaun Holmes）17分7籃板，巴格利（Marvin Bagley III）13分。福克斯（De'Aaron Fox）因傷缺陣。

哈利 荷姆斯

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