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NBA／生涯首進絕殺球 柯瑞：終於輪到我了

體育新聞組／綜合報導
柯瑞此戰達成生涯首次絕殺成就。（美聯社）
柯瑞此戰達成生涯首次絕殺成就。（美聯社）

近期手感逐步回溫的勇士隊「咖哩小子」柯瑞（StephenCurry），繼前一場攻下39分後，面對火箭隊更投進個人生涯首記壓哨絕殺球，幫助勇士以105：103擊敗火箭，而賽後勇士總教練柯爾（Steve Kerr）對於柯瑞僅是生涯首度投進壓哨絕殺球也感到相當訝異。

儘管生涯已經改寫聯盟多項紀錄，但柯瑞前12個賽季卻沒有投進壓哨絕殺球的紀錄，不過在與火箭之戰，勇士在上半場打完還11分落後的情況下，下半場也由柯瑞領銜吹起反攻號角，他在第3節就進帳11分，幫助勇士追平。

比賽最後5.1秒，勇士與火箭戰成103平手，柯瑞在弧頂接獲隊友的發球後，在火箭波特（Kevin Porter Jr.）防守下於罰球線外後撤步跳投命中，幫助勇士以兩分差距險勝。

「是該輪到我絕殺了！」談到球隊前一場在延長賽不敵溜馬隊後，21日投進生涯首記壓哨絕殺球，柯瑞賽後受訪時也忍不住仰天長嘯：「這感覺真的很棒，我們過去48小時從延長賽、輸球、失望，到進入這場比賽、拉鋸，不斷考驗著我們的心態，最終我們在下半場展現韌性，打出令人印象深刻的一戰。」

這不僅是柯瑞生涯首顆壓哨絕殺球，也是勇士近八年來首顆，對於這個紀錄，柯爾也坦言訝異，「我真的驚呆了，這居然是他的第一顆決勝球。毫無疑問，他已經有過無數在倒數階段的精采表現，但我不知道這才是第一次。他今天為我們的考驗畫下一個完美句點，我認為在某些方面，我們已經忘記要在這個聯盟中贏球需要付出多大努力，今晚我們的球員肯定都會記得這一刻。」

勇士 柯瑞 波特

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