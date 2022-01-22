NBA／惡性犯規引爆牛鹿之爭 卡盧索右手腕骨裂需動刀

公鹿隊艾倫(左跳起者)21日在比賽中對公牛隊卡盧索(中)犯下惡性犯規。(美聯社)

拉文（Zach LaVine）與鮑爾 （Lonzo Ball）兩大先發主力已掛傷號，後者更需要接受膝蓋手術需休養六至八周時間，公牛前兩場才剛迎回卡盧索（Alex Caruso）補充後場戰力，如今卻傳他21日對公鹿重摔後，右手腕骨裂必須動刀。

卡盧索對公鹿一役快攻遭艾倫（Grayson Allen）下重手犯規，從空中被一把扯下慘摔在地，對方也遭二級惡性犯規驅逐，而他雖繼續比完比賽，但最新消息是診斷結果有骨裂狀況出現，球團宣布必須開刀且休養時間與鮑爾相同為六到八周。

▼艾倫21日比賽犯規畫面

來源：MLG Highlights

公牛隊要求懲處 控艾倫早有「前科」

賽後不只卡盧索對艾倫行為無法諒解直呼這很糟糕，公牛主帥唐納文（Billy Donovan）也重批此極端危險的舉動很可能讓卡盧索生涯終結。而卡盧索經紀人也發聲明請求，希望聯盟給予應有懲處，不能讓類似艾倫此類行為再次發生。

卡盧索經紀人聲明還提到，艾倫不是第一次做出類似的犯規行為，「這是很陰險的暗算手段，對方是在空中且毫無防衛的狀態。這造成的骨折需要手術修復，讓卡盧索必須休養至少兩個月，我希望聯盟進行懲處，清楚傳遞類似行為在NBA 不可被允許的訊息」。

公鹿隊挺自家人 稱艾倫並非蓄意

公鹿將帥對此選擇力挺自家球員，認為艾倫行為背後沒有惡意存在，布丹霍澤（Mike Budenholzer）就說：「我知道卡盧索會因此缺賽一段時間，我也非常同情他。但我想這行為並非蓄意，艾倫在隊上也表現很良好，大家很喜歡他這個人。」

米道頓（Khris Middleton）同樣補充：「我不認為艾倫是骯髒的球員，他這季效力球隊也跟大家處得很好，他在場上樂於競爭與防守，也從沒看過他有越線舉動，所以我想大家都很失望看到他被驅逐。」事實上，布丹霍澤賽後也稱二級惡意犯規判決有討論空間。