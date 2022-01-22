NBA／湖人甩賣衛少有解？傳火箭願回收換「首輪籤」

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湖人 休賽季雖大手筆換來衛斯特布魯克（Russell Westbrook），但他始終與球隊格格不入，交易流言也被傳得滿天飛，連球迷都在社群 上高喊將他換走。根據資深記者史坦(Marc Stein)指出，火箭似乎對「回收」衛少感到興趣，只要湖人願出首輪籤，有意用陣中被棄用的控衛沃爾（John Wall）作為交易籌碼。

曾是2017年MVP得主的衛斯特布魯克，在離開雷霆後表現可說是每況愈下，近3年陸續轉戰火箭、巫師與湖人，但本季在湖人領著高薪卻無法融入團隊，外界也紛紛傳聞湖人有可能會送走這名頭痛人物。但以衛少目前剩餘合約來看，2年9100萬美元鉅額薪資並不是每支球隊都負擔得起，也讓交易一事增加許多難度。

不過記者史坦(Marc Stein)今日（22號）爆料，衛斯特布魯克前東家火箭可能會願意回收，前提是交易包裹中必須附上足夠的選秀權。報導中指出，若湖人願意附上「有誠意」的選秀權，至少是首輪籤，那有意重建的火箭將可能會用明星控衛沃爾當作交易籌碼。

才在2020年將衛少交易至巫師的火箭，如今又想「趁火打劫」，將已不在球隊未來規劃、本季至今一場未打的沃爾送走，不過並非是對衛少有興趣，主要目標還是想拿湖人的首輪選秀籤。考量兩人薪資均破4000萬美元相當對等，而沃爾的組織能力又更勝衛少，較符合湖人需求，確實是筆可行交易，就看湖人是否願意放棄高價值的選秀籤。