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NBA／打奧運累壞？泰托姆三分球連續20顆未進

記者蔡佳霖／綜合外電報導
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雖然貴為綠衫軍一哥，但泰托姆（Jayson Tatum）本季的進攻選擇和命中率問題卻是寫下生涯最差表現，而包括21日對拓荒者的比賽在內，他在三分線外更是連續20次出手皆落空，這也讓外界不免質疑，泰托姆是否近年來頻繁出賽加上休賽季出征奧運，導致過度疲勞影響體能？

不過泰托姆顯然不認同。「我不認為這會影響到我。儘管上季打完季後賽我就趕去打奧運，接著很快就開始了新賽季，但我認為我和其他人沒什麼不同。」泰托姆說。

「打球就是我的工作，從3歲開始，打NBA就是我的夢想。我會盡可能去打更多比賽，盡可能長時間打球。」泰托姆說。

泰托姆在今天比賽中拿到27分10籃板7助攻，帳面上數據確實維持水準，而布朗（Jaylen Brown）也拿到22分5籃板5助攻。

綠衫軍在第四節剩下7分19秒曾握有11分領先優勢，但接下來的時間，全隊沒有投進任何一球，只靠罰球拿到5分，拓荒者則是轟進20分，一口氣扭轉戰局，以109：105賞給對手2連敗。

「顯然我們都很失望。我們在第四節初期曾領先過，之後卻節節敗退。在進攻端的執行部分，特別是關鍵時刻，我必須要讓球員處於更好的位置。」塞爾蒂克主帥尤多卡（Ime Udoka）說。

諾基奇（Jusuf Nurkic）持續高檔表現，拿到29分17籃板6助攻，麥凱倫（C.J. McCollum）24分5籃板4助攻，西蒙斯（Anfernee Simons）補上21分4助攻。

奧運 季後賽 NBA

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