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NBA／柯瑞生涯首度壓哨絕殺 勇士下半場逆轉火箭

記者蔡佳霖／綜合外電報導
柯瑞生涯首次命中絕殺跳投。（美聯社）
柯瑞生涯首次命中絕殺跳投。（美聯社）

前一天對溜馬錯失關鍵出手機會的柯瑞（Stephen Curry），21日在「背靠背」出賽飽受火箭的威脅下，在時間終了前持球單打擺脫防守者，中距離跳投壓哨絕殺對手，可謂一吐怨氣。勇士以105：103逆轉拿下勝利。

湯普森（Klay Thompson）和伊古達拉（Andre Iguodala）此役休兵，格林（Draymond Green）也是沒有回歸，前一場飆出39分的柯瑞，上半場進攻狀態低迷，9投僅1中只拿到6分，勇士遭到火箭全面壓制，上半場以43比54落後。

勇士在下半場一開始仍舊沒有太大起色，不過維金斯的三分球點燃反擊信號，柯瑞隨即連下7分，勇士迅速追到1分差。柯瑞這一節找回準星獨拿11分，帶動勇士一鼓作氣將比分追平。末節雙方互有領先，火箭連續砍進3記三分球，一度拉開9分差，眼看要重蹈對溜馬的覆轍，勇士馬上回敬11比2攻勢，在終場前1分22秒戰成平手。

柯瑞沒能把握外線機會，而火箭接連出手三分也未果，剩下5.1秒時，球權回到勇士手上。柯瑞一掃陰霾，突破後以一記後撤步晃開波特，命中絕殺跳投。

柯瑞拿下22分12助攻4籃板，其中16分出現在下半場；維金斯（Andrew Wiggins）貢獻17分4助攻，波爾（Jordan Poole）20分3籃板3助攻；波特（Otto Porter Jr.）13分7籃板，魯尼（Kevon Looney）8分12籃板4阻攻。

伍德（Christian Wood）拿到19分15籃板4助攻2抄截2阻攻，波特17分8助攻4抄截，馬丁（KJ Martin Jr.）14分，馬修斯（Garrison Mathews）12分。

勇士 柯瑞 波特

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