NBA／湖人客場發威 拆穿魔術 快艇第四節翻盤 擊退76人

安東尼（右）上場17分鐘砍23分，率隊擊退魔術。（路透）

主帥佛蓋爾（Frank Vogel）工作陷危機，前場不只不敵溜馬，調度更引發熱議，讓衛斯特布魯克（Russell Westbrook）關鍵時刻坐冷板凳。21日展開6場客場之旅首戰，下半場強勢發揮，湖人 以116：105拆穿魔術迎開門紅。

影音來源：YouTube

紫金軍團上半場其實討不到便宜，即便衛斯特布魯克與詹姆斯（LeBron James）合攻30分，還是一度處於雙位數落後。所幸第3節，板凳提供進攻端及時雨，安東尼（Carmelo Anthony）與強森（Stanley Johnson）聯手三分4投全中。

加上魔術本身第3節手感冰冷，湖人順勢壓過反超，末節三分線外火力也沒停歇，順利收下勝利。三分球無疑是勝負分野，魔術40投僅11中，湖人則30投13中。

個人成績上，詹姆斯27分居首，安東尼也添23分且僅出賽17分鐘，衛斯特布魯克挹注18分；魔術以菜鳥薩格斯（Jalen Suggs）獲22分、9助攻為佳。魔術以薩格斯22分、9助攻與4籃板表現最佳。

至於前場比賽只上場27分就狂飆50分的安比德（Joel Embiid），近況好到已經無人能擋。21日面對快艇 ，安比德出賽37分鐘，25投15中包括三分球3投全中，10罰7中，又轟出40分13籃板6助攻，然而76人卻是浪費一度領先24分的優勢，第四節慘遭逆轉，以101：102飲恨。

影音來源：YouTube

安比德已連續13場比賽至少拿到25分，近15場比賽更有13場得分超過30分。期間76人取得11勝4敗。