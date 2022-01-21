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NBA／哈登37分大三元領軍 末節聯手厄文力壓馬刺

記者蔡佳霖／綜合外電報導
Getty Images
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艾德里奇（LaMarcus Aldridge）和米爾斯（Patty Mills）21日重返聖安東尼奧，受到球迷熱烈歡迎，馬刺球團也特別送上一段影片向兩人致敬。

這場比賽艾德里奇延續手感攻下16分7籃板2助攻，米爾斯則是得到9分4籃板3助攻。籃網在哈登（James Harden）飆出37分11助攻10籃板的大三元帶領下，搭配厄文（Kyrie Irving）的24分，以117：102擊敗馬刺，贏得2連勝。

墨瑞（Dejounte Murray）繳出25分12籃板10助攻，完成本季第9次大三元，生涯累積13次，距離「海軍上將」羅賓森（David Robinson）所保持的隊史大三元記錄僅差1次，不過他連續兩場送出大三元，是羅賓森後隊史首見。

馬刺前三節雖然命中率低迷，仍奮力咬住比分，只以74：75落後。不過第四節哈登和厄文聯手出擊，兩人合力拿下26分，逐漸將比分拉開到雙位數差距，馬刺在進攻端難以有效提升效率的情況下也是無力反擊。

馬刺整體命中率低於4成，三分球29投8中。除了墨瑞外，懷特（Derrick White）得到17分7助攻6籃板，伯爾特（Jakob Poeltl）15分11籃板3阻攻，強森（Keldon Johnson）14分7籃板。

馬刺 厄文

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