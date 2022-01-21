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NBA上半季球衣銷售排行 詹姆斯贏過柯瑞

記者蔡佳霖／綜合外電報導
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NBA官方公布上半季球衣銷售排行榜，詹姆斯（LeBron James）依然傲視群雄，柯瑞（Stephen Curry）緊追其後，在球隊整體銷量方面，湖人和勇士也是分居前兩名。

球員銷售前15名分別是詹姆斯、柯瑞、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、杜蘭特（Kevin Durant）、唐西奇（Luka Doncic）、泰托姆（Jayson Tatum）、莫蘭特（Ja Morant）、楊恩（Trae Young）、湯普森（Klay Thompson）、里拉德（Damian Lillard）、安比德（Joel Embiid）、戴維斯（Anthony Davis）、布克（Devin Booker）、巴瑞特（RJ Barrett）、小鮑爾（LaMelo Ball）。

至於球隊銷售前10名則為湖人、勇士、公鹿、籃網、塞爾蒂克、尼克、公牛、76人、暴龍、獨行俠。

這裡面比較特別的是，灰狼當家少主莫蘭特首度挺進前10名，尼克的巴瑞特和黃蜂的小鮑爾也是首度進入排行榜中；楊恩則是獲得生涯最佳名次，湯普森更是自2018年之後首度回到排行榜前10名。

勇士 柯瑞 鮑爾

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