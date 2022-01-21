NBA／籃網助教干擾球判罰1萬元 球團罰2.5萬元

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籃網助理教練范特普爾（David Vanterpool）在20日和巫師比賽中伸手干擾球，聯盟立即做出懲處，范特普爾將被罰款1萬美元，籃網球團則被罰款2.5萬美元。

這起事件發生於第四節5分45秒時，當時雙方戰況白熱化，巫師的丁威迪（Spencer Dinwiddie）打算傳球給在左側場邊的庫茲瑪（Kyle Kuzma），不料籃網助教范特普爾（David Vanterpool）卻出手阻撓、將球撥至別的方向，造成庫茲瑪無法順利拿到球。而裁判當下顯然沒有發現，比賽持續進行。

巫師上下對此爭議球感到十分不滿，庫茲瑪更是言詞批評裁判。「雖然聯盟並沒有強制規定不能站起來，但在關鍵時刻他們影響到比賽，還擋住裁判視線使他無法做出準確判決。我不知道還能說什麼，但也只能忍受。」

主裁判泰勒（Ben Taylor）表示，在比賽中並沒有機制可以針對此球進行複審，同時也坦言現場裁判當下沒有看見球被干擾的情況。