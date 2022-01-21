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NBA／杜阿爾特領軍殘缺溜馬 延長賽爆冷踹走勇士

記者蔡佳霖／綜合報導
溜馬新秀杜阿爾特(右)此戰攻下27分7籃板3助攻3抄截。（Getty Images）
溜馬新秀杜阿爾特(右)此戰攻下27分7籃板3助攻3抄截。（Getty Images）

甫力壓湖人的溜馬20日「背靠背」作客對戰勇士，溜馬主力球員悉數休兵，啟用了一套全新的先發陣容，沒想到卻是一路緊咬對手將比賽硬是逼進延長，最後更靠著塞克斯（Keifer Sykes）拿下關鍵5分，加上勇士接連三分出手未進，以121：117大爆冷門擊敗勇士，取得驚喜2連勝。

溜馬陣中包括沙波尼斯（Domantas Sabonis）、勒佛特（Caris LeVert）、波格登（Malcolm Brogdon）等都未出賽，看似戰力失衡的一場對戰，然而勇士卻始終難以有效拉開比分，甚至第三節還在杜阿爾特（Chris Duarte）單節9分的帶動下，將比分扳平。

進入第四節，溜馬攻勢不斷一舉超前比分，在比賽剩下3分37秒時取得5分超前；勇士連追5分，加上柯瑞（Stephen Curry）的4罰，一舉超前3分，但隨後哈勒戴（Justin Holiday）飆進追平三分球，比賽也進入延長。

維金斯（Andrew Wiggins）和托斯卡諾安德森（Juan Toscano-Anderson）連下5分，延長賽掌握先機，杜阿爾特（Chris Duarte）馬上回敬兩球，之後勇士進攻陷入停滯狀態，剩下3分多鐘僅得到2分，反被溜馬打出一波攻勢帶走比賽。

新秀杜阿爾特扛下進攻重擔，全場16投10中，攻下27分7籃板3助攻3抄截；哈勒戴16分5籃板3助攻，被驅逐出場的中鋒畢塔吉（Goga Bitadze）拿到13分9籃板5助攻。

溜馬全隊共7人得分雙位數，並投進15記三分球。傑克森（Isaiah Jackson）15分7籃板，蘭姆（Jeremy Lamb）14分，克雷格（Torrey Craig）12分7籃板3抄截；延長賽發威的塞克斯則是進帳10分4籃板3助攻。

柯瑞27投12中，但三分球16投僅6中，拿下39分8助攻5籃板，這是他自耶誕節以來首度得分超過30分，不過柯瑞在延長賽一分未得，最後時刻也錯失追平比分的外線機會。

湯普森（Klay Thompson）狀態不佳，三分球7投盡墨，得到12分2籃板；在西區全明星賽先發票選領先的維金斯同樣手感冰冷，15投5中得到11分4籃板2助攻。魯尼（Kevon Looney）13分15籃板3助攻。

勇士此役三分球失靈，42投僅9中，成了球隊意外落敗的關鍵。

勇士 柯瑞 耶誕節

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