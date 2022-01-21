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NBA／末節強勢逆轉 太陽5連勝曬傷獨行俠 穩坐龍頭

記者蔡佳霖／綜合報導
太陽末節逆轉氣力放盡的獨行俠，布克（右）與唐西奇賽後相擁致意。（路透）
太陽末節逆轉氣力放盡的獨行俠，布克（右）與唐西奇賽後相擁致意。（路透）

甫在主場驚險擊退暴龍的獨行俠，隨即「背靠背」主場迎戰來訪的聯盟龍頭太陽，儘管獨行俠一路和對手周旋到第四節，甚至還領先8分，但比賽後段顯得氣力放盡，被太陽殺出一波22：6的攻勢，最終以101：109結束4連勝。

獲得三天休息時間的太陽，此役五人得分超過雙位數，順利拿下五連勝，累積35勝9敗持續坐穩聯盟第一寶座。

前三節比賽，太陽外線命中率低迷，三分球26投僅4中，多數時間都面臨從後追分的狀態。在比賽剩下7分鐘時，太陽仍處於87：95的落後，但隨即展開強力反擊。

在這波攻勢中，太陽可說是完全發揮團隊戰力的優勢，布克（Devin Booker）、克勞德（Jae Crowder）、布里吉斯（Mikal Bridges）、保羅（Chris Paul）、畢永柏（Bismack Biyombo）都有分數進帳，火力綿密讓獨行俠難以招架。單在這一節，太陽繳出54.5%的命中率，力壓獨行俠的42.1%。

布克攻下28分6助攻5籃板，保羅20分11助攻5籃板2抄截；布里吉斯12分8籃板6助攻4抄截，克勞德13分，佩恩（Cameron Payne）12分，畢永柏9分4籃板2抄截，麥基（JaVale McGee）8分4籃板。

昨天狂飆41分大三元的唐西奇（Luka Doncic），此役23投9中，得到28分8籃板8助攻，但也出現8次失誤。波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）18分11籃板2阻攻，布朗森（Jalen Brunson）19分5籃板。

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