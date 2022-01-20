NBA／接受姚明訪中國邀約 康特點名參觀新疆、見彭帥

Getty Images

接下北京冬奧 推廣大使的前NBA球星姚明，先前在記者會上公開邀請，多次抨擊中國政權的人權鬥士費里登（Enes Freedom），可以來中國參訪。對此康特感謝姚明的邀約，並表明想參觀新疆 勞動營，和遭受打壓的中國網球女將彭帥 會面，順帶還邀請姚明一同前往台灣、香港看看。

對於費里登先前在社群軟體上，多次為人權議題發聲、抵制習近平政權等言論，身為中國籃球名將的姚明，出席北京冬奧記者會力邀費里登有機會能來中國看看，或許想法會就此改觀。今日費里登則在《CNN》受訪中，大方接受他的邀約，並點名要先去遭嚴重迫害的新疆勞動營看看。

費里登表示，「感謝姚明先生的邀約，今夏我會去中國看看，但他能先帶我去新疆勞動營參觀嗎？」另外費里登還提及深陷中國高層壓迫的彭帥，「我不需要豪華的中國之旅，我想額外與彭帥來一場自由的對話。」順帶還邀請姚明一同參訪台灣、西藏、香港。

費里登高EQ回應也獲得網友一片好評，並提醒他要注意人身安全，以免遭受中國不當對待。不過費里登不會這麼輕易向惡勢力低頭，他表示，「我想讓大家知道，中國殘暴政權並不能代表奧林匹克友好、尊重的核心。他們無視人權，濫殺人民自由。」

最後費里登也提到，先前金州勇士隊老闆之一的帕里哈皮提亞（Chamath Palihapitiya），不管人民死活的爭議言論並痛批，「我覺得他很可悲、噁心，他應該為他的言行舉止感到羞恥才對。」