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NBA／唐西奇41分賽季新高獵龍 獨行俠近11戰奪10勝

記者蔡佳霖／綜合報導
唐西奇轟進賽季新高41分，外加14籃板7助攻。 （Getty Images）
唐西奇轟進賽季新高41分，外加14籃板7助攻。 （Getty Images）

唐西奇（Luka Doncic）轟進賽季新高41分，外加14籃板7助攻，特別是第四節最後時刻的關鍵5分，帶領獨行俠後來居上，在主場以102：98險勝暴龍。

獨行俠取得4連勝，同時也是最近11場比賽中的第10勝；至於先前原本一波6連勝的暴龍，近期連續客場比賽又陷入低迷，5場比賽吞下4敗。

波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）得到18分7籃板，小哈德威（Tim Hardaway Jr.）16分。獨行俠前三節繳出52.5%的命中率，取得7分領先優勢；暴龍第四節急起直追，雙方差距逐步縮小，范弗利特（Fred VanVleet）的三分球讓球隊在剩下1分55秒超前比分，唐西奇和波爾辛吉斯合拿7分，重新要回領先優勢，暴龍接連搶投外線卻是無功而返。

這場比賽還出現一項有趣數據，兩隊總共有17名國際球員，分別來自13個國家。

暴龍此役僅動用7人作戰，席亞康（Pascal Siakam）20分8籃板3助攻3抄截，阿努諾比（OG Anunoby）19分8籃板3抄截，范弗利特18分12助攻；布徹（Chris Boucher）15分12籃板3抄截，阿丘瓦（Precious Achiuwa）12分5籃板，巴恩斯（Scottie Barnes）11分5籃板。

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