我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron輕症不怕？專家曝這後遺症 恐丟了工作

加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」

NBA／厄文聯手艾德里奇飆57分 籃網1分之差險勝巫師

體育新聞組／綜合報導
厄文（中）飆出賽季新高30分，助籃網驚險勝巫師。（歐新社）
厄文（中）飆出賽季新高30分，助籃網驚險勝巫師。（歐新社）

在杜蘭特（Kevin Durant）因傷被迫「進廠維修」的情況下，19日客場作戰的籃網靠著厄文（Kyrie Irving）飆出賽季新高30分，搭配艾德里奇（LaMarcus Aldridge）板凳殺出獨拿27分，在第四節擋住巫師的反撲，以119比118驚險勝出。

影音來源：YouTube

籃網原本不用打得如此緊張，上半場厄文12投9中得到22分，艾德里奇9投8中進帳19分，籃網以63%的高命中率豪取74分，取得12分領先，並帶著11分差進入第四節。不過前三節順風順水的籃網在第四節卻遇到麻煩，命中率明顯下滑，反而讓巫師趁勢一波10比0攻勢，一口氣追上比分。。

雙方陷入短兵相接，艾德里奇挺身而出拿到重要6分，籃網在剩下44.7秒領先4分；庫茲瑪（Kyle Kuzma）隨即飆進三分球，接下來哈登（James Harden）出手被封阻留給巫師最後一擊的機會，然而庫茲瑪在空檔情況下出手三分卻沒能命中，丁威迪（Spencer Dinwiddie）終了前趕緊出手也落空，主場留下遺憾。

哈登此役21投僅7中，得到18分9助攻8籃板，不過也發生8次失誤；米爾斯（Patty Mills）投進5記三分球，得到17分5籃板，夏普（Day'Ron Sharpe）14分6籃板2助攻。

巫師陣中以比爾（Bradley Beal）的23分為最高，另外還有9助攻4籃板，庫茲瑪16分6籃板；哈瑞爾（Montrezl Harrell）和八村壘（Rui Hachimura）各拿14分，丁威迪11分5助攻，阿夫迪賈（Deni Avdija）13分5籃板。

厄文 夏普 YouTube

上一則

澳網／芭蒂、大坂直美強勢闖關 蠻牛直落三晉級

下一則

NBA／安比德上場27分鐘狂砍50分 76人逆轉勝魔術

延伸閱讀

NBA／厄文仍拒打疫苗 巴克利下毒咒：希望籃網每場都輸

NBA／厄文仍拒打疫苗 巴克利下毒咒：希望籃網每場都輸
NBA／KD缺席首戰踢鐵板 籃網雙星關鍵失誤不敵騎士

NBA／KD缺席首戰踢鐵板 籃網雙星關鍵失誤不敵騎士
NBA／媒體獻策：籃網每場付5000元罰金 厄文主場就能上

NBA／媒體獻策：籃網每場付5000元罰金 厄文主場就能上
NBA／撲球險把厄文弄傷 拓荒者小將不認錯

NBA／撲球險把厄文弄傷 拓荒者小將不認錯

熱門新聞

約克維奇(左)現身機場。 路透

約克維奇簽證法律戰敗訴 路透：已登機將離開墨爾本

2022-01-16 07:41
北京首鋼球星林書豪。(新華社)

CBA賽後受訪落淚 林書豪：覺得人生太難本想放棄

2022-01-16 11:01
澳洲13日再次取消澳網男單頭號種子約克維奇的簽證，使他可能在展開澳網衛冕前被踢出境。他的律師團將向法院聲請禁制令。（歐新社）

約克維奇恐3年不能打澳網 律師批澳洲「懲罰性」決定

2022-01-14 04:05
谷愛凌本月8日在加州比賽。(Getty Images)

滑雪好手谷愛凌代表中國參加冬奧 是否放棄美籍成疑

2022-01-10 21:22
NBA金州勇士隊老闆之一的帕里哈皮提亞。(路透)

「沒人在意維吾爾族」 NBA金州勇士老闆惹議 球隊不挺

2022-01-18 12:47
塞爾維亞網球好手約克維奇。（Getty Images）

澳洲法院駁回上訴 約克維奇確認放棄澳網：會配合離境

2022-01-16 02:40

超人氣

更多 >
史上最大規模 拜登政府下周起免費發放4億個N95口罩

史上最大規模 拜登政府下周起免費發放4億個N95口罩
歧視華女Lowe's店 族裔差別待遇累犯 千人連署要求道歉

歧視華女Lowe's店 族裔差別待遇累犯 千人連署要求道歉
加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」

加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」
Omicron多輕症不怕？專家曝這後遺症恐致工作能力喪失

Omicron多輕症不怕？專家曝這後遺症恐致工作能力喪失
新婚3個月抓包老公約砲400人 網紅：衣櫃一疊陌生內褲

新婚3個月抓包老公約砲400人 網紅：衣櫃一疊陌生內褲