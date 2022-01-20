NBA／厄文聯手艾德里奇飆57分 籃網1分之差險勝巫師

厄文（中）飆出賽季新高30分，助籃網驚險勝巫師。（歐新社）

在杜蘭特（Kevin Durant）因傷被迫「進廠維修」的情況下，19日客場作戰的籃網靠著厄文 （Kyrie Irving）飆出賽季新高30分，搭配艾德里奇（LaMarcus Aldridge）板凳殺出獨拿27分，在第四節擋住巫師的反撲，以119比118驚險勝出。

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籃網原本不用打得如此緊張，上半場厄文12投9中得到22分，艾德里奇9投8中進帳19分，籃網以63%的高命中率豪取74分，取得12分領先，並帶著11分差進入第四節。不過前三節順風順水的籃網在第四節卻遇到麻煩，命中率明顯下滑，反而讓巫師趁勢一波10比0攻勢，一口氣追上比分。。

雙方陷入短兵相接，艾德里奇挺身而出拿到重要6分，籃網在剩下44.7秒領先4分；庫茲瑪（Kyle Kuzma）隨即飆進三分球，接下來哈登（James Harden）出手被封阻留給巫師最後一擊的機會，然而庫茲瑪在空檔情況下出手三分卻沒能命中，丁威迪（Spencer Dinwiddie）終了前趕緊出手也落空，主場留下遺憾。

哈登此役21投僅7中，得到18分9助攻8籃板，不過也發生8次失誤；米爾斯（Patty Mills）投進5記三分球，得到17分5籃板，夏普 （Day'Ron Sharpe）14分6籃板2助攻。

巫師陣中以比爾（Bradley Beal）的23分為最高，另外還有9助攻4籃板，庫茲瑪16分6籃板；哈瑞爾（Montrezl Harrell）和八村壘（Rui Hachimura）各拿14分，丁威迪11分5助攻，阿夫迪賈（Deni Avdija）13分5籃板。