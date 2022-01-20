NBA／安比德上場27分鐘狂砍50分 76人逆轉勝魔術

安比德(左)再次展現火燙手感，上場27分鐘狂飆50分。(美聯社)

先前曾表示只要自己能保持絕佳狀態，76人無須改變，憑藉現有陣容足以擊敗任何球隊。19日主場迎戰魔術，安比德（Joel Embiid）再次展現火燙手感。

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安比德僅上場27分鐘，23投17中包括17罰15中，狂飆50分12籃板3阻攻2助攻，其中他在前三節一人豪取47分，帶領76人扭轉上半場落後10分的劣勢，最終以123比110勝出。

魔術上半場在班霸（Mo Bamba）獨拿28分的帶動下，取得57比47的領先優勢。班霸全場15投12中，三分球更是8投7中，攻下32分4籃板3阻攻，得分和三分球均創下生涯新高。此外，這也是魔術隊史中鋒單場命中最多三分球的紀錄。

儘管班霸表現如此活躍，但上半場也有24分進帳的安比德隨即展現自己的MVP身價。安比德第三節10投8中得到23分，幫助76人單節轟進47分，從原本兩位數落後變成領先14分。

第四節76人持續攻勢，比分拉開到20分以上，安比德甚至還上場，4罰3中將個人得分推向50分大關，不過無緣打破他在上季對公牛創下的單場50分個人紀錄。安比德在最近12場比賽中有11場得分超過30分，76人從中取得10勝2敗的成績。

除了安比德的強勢演出，哈里斯（Tobias Harris）13投8中貢獻21分4籃板4助攻，馬克西（Tyrese Maxey）14分。

魔術的歐契奇（Chuma Okeke）三分球7投6中得到18分，，薩格斯（Jalen Suggs）獲得14分9籃板5助攻，安東尼（Cole Anthony）13分8助攻5籃板，F.華格納（Franz Wagner）9分11籃板。