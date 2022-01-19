我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史上最大規模 拜登政府下周起免費發4億個N95口罩

5G訊號是否干擾飛安？ 6大問題一次看

NBA／湯普森得分創回歸新高 勇士主場輕取活塞

記者蔡佳霖／綜合外電報導
湯普森（左）飆出回歸後新高21分，右為柯瑞。（美聯社）
湯普森（左）飆出回歸後新高21分，右為柯瑞。（美聯社）

儘管格林（Draymond Green）依然無法上場，不過18日主場面對聯盟倒數第2的活塞，「浪花兄弟」聯手出擊，勇士打來仍是輕鬆寫意。

湯普森（Klay Thompson）13投6中包括三分球8投3中，飆出回歸後新高21分，外加4籃板3助攻，其中17分集中在上半場，幫助勇士早早就拉開20分以上差距，最終以102：86贏得勝利。

柯瑞（Stephen Curry）此戰11投6中，三分球8投4中，攻下18分8助攻3籃板3抄截，這是他近一個月以來首度單場投籃命中率超過5成；維金斯（Andrew Wiggins）13投8中補上19分3籃板3抄截。

首輪新秀庫明加（Jonathan Kuminga）睽違將近一個月再度出任先發，這場比賽他得到12分10籃板，生涯首度雙十演出；魯尼雖然得分掛零，還是抓下10籃板。勇士在比賽中最多領先到34分。

迪亞洛（Hamidou Diallo）得到16分13籃板，史都華（Isaiah Stewart）14分11籃板，康寧漢（Cade Cunningham）8分4助攻；替補的麥葛魯德（Rodney McGruder）獲得全隊最高19分，萊爾斯（Trey Lyles）13分。

勇士 柯瑞

上一則

澳網／球后芭蒂只花52分鐘 挺進女單第3輪

延伸閱讀

NBA／部分年薪領比特幣 湯普森與伊古達拉加碼回饋球迷

NBA／部分年薪領比特幣 湯普森與伊古達拉加碼回饋球迷
NBA／格林掛傷號、湯普森輪休 勇士仍反彈狂勝公牛42分

NBA／格林掛傷號、湯普森輪休 勇士仍反彈狂勝公牛42分
NBA／勇士不敵灰熊 湯普森復出直言「上場時間」大挑戰

NBA／勇士不敵灰熊 湯普森復出直言「上場時間」大挑戰
NBA／暌違941天回歸 湯普森笑納2紀錄

NBA／暌違941天回歸 湯普森笑納2紀錄

熱門新聞

谷愛凌本月8日在加州比賽。(Getty Images)

滑雪好手谷愛凌代表中國參加冬奧 是否放棄美籍成疑

2022-01-10 21:22
約克維奇(左)現身機場。 路透

約克維奇簽證法律戰敗訴 路透：已登機將離開墨爾本

2022-01-16 07:41
網壇世界球王約克維奇。(美聯社)

球王約克維奇認了 明知新冠檢測陽性還接受記者採訪

2022-01-11 22:10
北京首鋼球星林書豪。(新華社)

CBA賽後受訪落淚 林書豪：覺得人生太難本想放棄

2022-01-16 11:01
澳洲13日再次取消澳網男單頭號種子約克維奇的簽證，使他可能在展開澳網衛冕前被踢出境。他的律師團將向法院聲請禁制令。（歐新社）

約克維奇恐3年不能打澳網 律師批澳洲「懲罰性」決定

2022-01-14 04:05
塞爾維亞網球好手約克維奇。（Getty Images）

澳洲法院駁回上訴 約克維奇確認放棄澳網：會配合離境

2022-01-16 02:40

超人氣

更多 >
免費新冠快篩檢測盒可下單了 網站提前一天上線

免費新冠快篩檢測盒可下單了 網站提前一天上線
玉女歌手劉藍溪嫁醫生剃度出家 傳舊金山圓寂享壽61歲

玉女歌手劉藍溪嫁醫生剃度出家 傳舊金山圓寂享壽61歲
方芳要中國出手教訓台灣「打兩巴掌他才知道厲害」

方芳要中國出手教訓台灣「打兩巴掌他才知道厲害」
亞裔女老師將2童獨留家中2天2夜 被控4罪名

亞裔女老師將2童獨留家中2天2夜 被控4罪名
中國獵狐行動抓捕外逃人士 報告披露兇狠手段

中國獵狐行動抓捕外逃人士 報告披露兇狠手段