NBA／湯普森得分創回歸新高 勇士主場輕取活塞

湯普森（左）飆出回歸後新高21分，右為柯瑞。（美聯社）

儘管格林（Draymond Green）依然無法上場，不過18日主場面對聯盟倒數第2的活塞，「浪花兄弟」聯手出擊，勇士 打來仍是輕鬆寫意。

湯普森（Klay Thompson）13投6中包括三分球8投3中，飆出回歸後新高21分，外加4籃板3助攻，其中17分集中在上半場，幫助勇士早早就拉開20分以上差距，最終以102：86贏得勝利。

柯瑞 （Stephen Curry）此戰11投6中，三分球8投4中，攻下18分8助攻3籃板3抄截，這是他近一個月以來首度單場投籃命中率超過5成；維金斯（Andrew Wiggins）13投8中補上19分3籃板3抄截。

首輪新秀庫明加（Jonathan Kuminga）睽違將近一個月再度出任先發，這場比賽他得到12分10籃板，生涯首度雙十演出；魯尼雖然得分掛零，還是抓下10籃板。勇士在比賽中最多領先到34分。

迪亞洛（Hamidou Diallo）得到16分13籃板，史都華（Isaiah Stewart）14分11籃板，康寧漢（Cade Cunningham）8分4助攻；替補的麥葛魯德（Rodney McGruder）獲得全隊最高19分，萊爾斯（Trey Lyles）13分。