NBA／勇士近況起伏如坐雲霄飛車 柯爾不擔心：能拿60勝

勇士近況起伏劇烈，圖為教頭柯爾。 （Getty Images）

勇士 近況起起伏伏，13日對上衛冕軍公鹿上半場就落後39分，14日則是大勝東區龍頭公牛42分。而且他們過去6戰僅有2勝，也再度讓出西區龍頭寶座。不過教頭柯爾（Steve Kerr）對此並不擔心，他說：「這不是世界末日，依照現在的情況，我們例行賽可以拿下60勝。」

勇士本周狀況如同坐雲霄飛車，先是喜迎射手湯普森（Klay Thompson）歸隊，止住2連敗、要回龍頭寶座後敗給灰熊和公鹿，隨後作客芝加哥 又火力全開，灌進本季新高的138分，最終大勝公牛42分。不過勇士也再添一名傷兵，當家射手柯瑞 （Stephen Curry）在比賽過程中與防守球員發生碰撞，向後跌坐在地時右手受傷，表情有些痛苦。

面對有些掙扎的勇士近況，主帥柯爾表示樂觀：「這並不是世界末日，依照現在的情況，我們例行賽可以拿下60勝。」至於60勝這個數字怎麼來的？柯爾大概是拿NBA例行賽場數82乘以勇士目前的勝率.738得到的結果。

「The Athletic」勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）指出，柯瑞因為右手痠痛，將缺席作客灰狼的比賽；格林（Draymond Green）也持續掛傷號；前一場輪休的湯普森則將回到陣中。