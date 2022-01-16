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NBA／席亞康大三元獵公鹿 暴龍止敗

體育新聞組／綜合報導
席亞康（右）拿到30分，完成生涯第二次大三元。（美聯社）
席亞康（右）拿到30分，完成生涯第二次大三元。（美聯社）

席亞康（Pascal Siakam）比賽結束之前搶下防守籃板，從而讓他拿到30分10籃板10助攻，完成生涯第2次大三元。在席亞康的強勢發揮下，作客密爾瓦基的暴龍踢館成功，以103：96力退公鹿。

來源：聯合影音網

公鹿雖然前一戰痛宰勇士，但近期仍舊處於戰績震盪，7場比賽輸了5場；暴龍則是結束2連敗。

上半場比賽，雙方進攻狀態都不理想，命中率皆低於4成。安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和米道頓（Khris Middleton）沒有太多表現，不過公鹿在艾倫（Grayson Allen）和波提斯（Bobby Portis）聯手26分的幫助下，取得49：46領先。

公鹿第三節進攻更跌入谷底，命中率持續下探，反而暴龍在席亞康的發揮下找回進攻節奏，趁勢超前對手；席亞康第四節火力全開，5投4中獨拿13分，沒有留給公鹿扭轉比分的機會。公鹿整個下半場投籃命中率僅有26.5%，對比暴龍的51.2%，有著極大差距。

阿努諾比（OG Anunoby）拿到24分8籃板4助攻，范弗利特（Fred VanVleet）17分7助攻3籃板3抄截；阿丘瓦（Precious Achiuwa）14分10籃板3阻攻，布徹（Chris Boucher）15分7籃板3阻攻。

安戴托昆波雖然17投6中，但17次罰球機會全都命中，拿到30分6籃板4助攻；艾倫18分4籃板3助攻，米道頓16分5助攻4籃板3抄截2阻攻，但12投僅3中。波提斯11分11籃板3阻攻。

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