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NBA／右掌摔傷？柯瑞：想起2年前重傷報銷噩夢

體育新聞組／綜合報導
柯瑞對公牛這場賽事，不慎摔倒，右手掌撐地。（Getty Images）
柯瑞對公牛這場賽事，不慎摔倒，右手掌撐地。（Getty Images）

前場被公鹿狠狠教訓，14日及時回神，勇士以138：96痛宰公牛。不過比賽過程中，拉文（Zach LaVine）先是傷退，柯瑞（Stephen Curry）也摔倒，右手掌撐地，當下露出痛苦表情，他賽後也直呼這傷讓自己想起過去慘痛經驗。

柯瑞2019年就是手掌受傷，導致賽季報銷，該季只打5場比賽，他此役結束就說：「我感覺到些2年前遭遇引起的創傷症候群，當落地那一刻時，感覺是一樣的。我們會再作檢查，應該是沒事的。」他也強調，投籃右手受傷確實怕有隱憂。

「任何手部相關傷勢，特別是右手，都會讓你有些擔憂，但我手的感覺後來就回來了，力量也是。感覺是痛，但我不會有大礙的」，柯瑞說。至於勇士其他傷兵部份，湯普森（Klay Thompson）輪休預計下場作客灰狼可回歸，格林（Draymond Green）則是要等到下下場回主場打活塞才有望歸隊。

此外，前一場以112：138慘敗籃網的公牛，又在主場以96：138遭勇士痛擊，兩場比賽一共輸掉68分，也讓他們寫下一項難堪的紀錄。

根據《ESPN》數據統計，公牛成為聯盟在1970年正式畫定東西4個分區後第一支連兩場比賽平均輸至少30分的分區龍頭球隊。

勇士 柯瑞

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